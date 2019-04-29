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Беларусь приняла участие во Всемирном уроке Футбола и дружбы

30.04.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

 Беларусь приняла участие во Всемирном уроке Футбола и дружбы

Белорусские участники международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» провели «Открытый урок футбола и дружбы»

25 апреля, в Международный день Футбола и Дружбы, в школах и спортивных академиях более 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки состоялись встречи, тренировки и товарищеские матчи с участием Юных послов и тренеров Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы», известных футболистов и официальных лиц. В рамках Международного дня Футбола и Дружбы прошло более 200 мероприятий, в которых приняли участие более 40 000 участников.


Беларусь приняла участие во Всемирном уроке Футбола и дружбы

Урок футбола и дружбы белорусские школьники и юные послы программы «Футбол для дружбы» провели в Академии футбола, где к ним присоединились Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук и Владимир Базанов Председатель Ассоциации «Белорусская федерация футбола». Во время урока юные послы активно обсуждали с участниками миссию проекта, роль спорта и важнейших человеческих ценностей, делились рассказом о том, почему они любят футбол, что их мотивирует для достижения побед, а также о своих целях и планах в главной игре их жизни.

Сергей Ковальчук отметил, «что футбол – это вид спорта, который не только объединяет, но и позволяет каждому человеку в независимости от возраста и пола играть и любить эту игру. Мы сегодня говорили о девяти человеческих ценностей, которыми должен обладать каждый участник программы «Футбол для дружбы». Я считаю, что этими ценностями должен обладать каждый футболист. И предложил бы добавить десятую ценность, которая близка к справедливости — это порядочность. С людьми, которые не обладают данным качеством и дружить не хочется. Для меня это самая важная ценность в человеке» — отметил Министр.

В свою очередь Владимир Базанов отметил, что «в Беларуси есть много прекрасных игроков, а также создаются все условия для того чтобы мальчики и девочки развивались как футболисты. До конца 2019 года мы планируем установить футбольные манежи в Могилеве, Гомеле и Витебске. Манежи необходимы для занятия футболом в любое время года. Федерация не остановиться только на областных центрах, работа по установке манежей продолжиться и районных центрах», подчеркнул председатель Федерации.

Во время мероприятия все участники, включая приглашенных гостей, обменялись Браслетом Дружбы, символом программы. Синяя нить браслета олицетворяет мирное небо над головой, а зеленая – футбольное поле, доступное для каждого.

Справочно:

Международный день Футбола и Дружбы учрежден в 2014 году как часть Международной социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы», в которую вовлечены юные участники из разных стран и регионов мира. Помимо Всемирного урока в этот день традиционно проводятся дружеские матчи, мастер-классы и воркшопы, встречи со звездами футбола, обмен Браслетами Дружбы среди детей-участников и знаменитых представителей спортивных и общественных организаций и деятелей культуры. В этом году в рамках Международного дня Футбола и Дружбы прошло более 200 мероприятий, в которых приняли участие 40 000 участников.

Финальные мероприятия Седьмого сезона программы «Футбол для дружбы» пройдут в Мадриде с 28 мая по 2 июня 2019 года.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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  Белорусские участники международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» провели «Открытый урок футбола и дружбы» 25 апреля, в Международный...
 
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