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К 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиковв ГУ «ЦСОН Кореличского района» была создана фотозона

30.04.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Вместе с весной пришла на многострадальную землю долгожданная Победа. Слезами радости встретили ее бойцы Великой Отечественной, так же встречаем этот день и мы, их потомки.

Для нас цветущий май — еще и праздник,
Великий праздник «со слезами на глазах»,
Мы в мае отмечаем День Победы,
И ждем его всегда, как в первый раз.

В ГУ «Центр социального обслуживания населения Кореличского района» создана фотозона к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Здесь не только можно сделать снимок на память, но и прикоснуться к истории. С помощью предметов военных лет, которые были собраны работниками нашего учреждения, мы постарались воссоздать атмосферу 1941-1945 годов, стать участниками тех времён.

Наталья РАСЮКЕВИЧ
Председатель профкома ГУ «ЦСОН Кореличского района»

К 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиковв ГУ «ЦСОН Кореличского района» была создана фотозона
К 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиковв ГУ «ЦСОН Кореличского района» была создана фотозона
К 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиковв ГУ «ЦСОН Кореличского района» была создана фотозона
К 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиковв ГУ «ЦСОН Кореличского района» была создана фотозона
К 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиковв ГУ «ЦСОН Кореличского района» была создана фотозона
К 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиковв ГУ «ЦСОН Кореличского района» была создана фотозона К 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиковв ГУ «ЦСОН Кореличского района» была создана фотозона К 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиковв ГУ «ЦСОН Кореличского района» была создана фотозона К 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиковв ГУ «ЦСОН Кореличского района» была создана фотозона К 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиковв ГУ «ЦСОН Кореличского района» была создана фотозона К 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиковв ГУ «ЦСОН Кореличского района» была создана фотозона
К 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиковв ГУ «ЦСОН Кореличского района» была создана фотозона
К 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиковв ГУ «ЦСОН Кореличского района» была создана фотозона К 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиковв ГУ «ЦСОН Кореличского района» была создана фотозона

 
 
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Вместе с весной пришла на многострадальную землю долгожданная Победа. Слезами радости встретили ее бойцы Великой Отечественной, так же встречаем этот
 
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