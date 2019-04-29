К 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиковв ГУ «ЦСОН Кореличского района» была создана фотозона

Источник материала: Полымя

Вместе с весной пришла на многострадальную землю долгожданная Победа. Слезами радости встретили ее бойцы Великой Отечественной, так же встречаем этот день и мы, их потомки.

Для нас цветущий май — еще и праздник,

Великий праздник «со слезами на глазах»,

Мы в мае отмечаем День Победы,

И ждем его всегда, как в первый раз.

В ГУ «Центр социального обслуживания населения Кореличского района» создана фотозона к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Здесь не только можно сделать снимок на память, но и прикоснуться к истории. С помощью предметов военных лет, которые были собраны работниками нашего учреждения, мы постарались воссоздать атмосферу 1941-1945 годов, стать участниками тех времён.

Наталья РАСЮКЕВИЧ

Председатель профкома ГУ «ЦСОН Кореличского района»















