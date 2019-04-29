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Спортивные победы, культурные мероприятия, новогодние огоньки. О профсоюзной жизни СПК «Маяк-Заполье» и ООО «МирСтройМаркет» рассказывают председатели первичек Ольга Григорович и Ольга Крупец

30.04.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Умение общаться с людьми, работать в команде – залог успеха в любой профессии. Особенно эти качества необходимы профсоюзным лидерам, тем, кто представляет интересы работников предприятия, объединяет коллектив и создаёт благоприятную атмосферу для работы.

– Всегда старалась выслушать человека и помочь ему словом и делом, – делится заместитель председателя СПК «Маяк-Заполье» по идеологической работе Ольга Григорович, которая на протяжении 19 лет возглавляла первичную профсоюзную организацию «Маяка». – Безусловно, очень приятно, когда человек, получив необходимую помощь, благодарит тебя. Тогда работать хочется с ещё большим усердием. Однозначно скажу одно: председатель профкома должен быть не сторонним наблюдателем происходящего, а активным участником жизни коллектива.

Спортивные победы, культурные мероприятия, новогодние огоньки. О профсоюзной жизни СПК «Маяк-Заполье» и ООО «МирСтройМаркет» рассказывают председатели первичек Ольга Григорович и Ольга Крупец

По словам Ольги Григорович, одним из наилучших способов сплочения коллектива является проведение различных мероприятий: спортивных соревнований, культурно-массовых праздников, чествование лучших работников хозяйства.

– Спортивные рекорды команды «Маяка» были известны далеко за пределами страны, – отмечает Ольга Григорович. – В начале 2000-х годов в Москве проводилась Спартакиада по перетягиванию каната, в которых принимали участие команды из стран СНГ. Маяковцы стали лучшими. Золотые медали наша команда получила из рук лётчика-космонавта Алексея Леонова. Диктор же произнёс фразу, которая и сегодня вспоминается с гордостью: «Белорусский колхоз перетянул всю Россию». А Запольский народный хор? Громкими овациями его встречали по всей республике. Традиционными были в хозяйстве «Зажинки» и «Дожинки», соревнования между производственными участками по различным видам спорта. На сегодняшний день в профсоюзную организацию СПК «Маяк-Заполье» входят 326 членов. А это 100% работников хозяйства. И так было всегда.

С каждым годом благодаря деятельности профсоюза улучшаются условия труда работников предприятия, совершенствуется коллективно-договорная система. Безусловно, благие дела профсоюза становятся реальностью благодаря бывшим и нынешнему руководителям СПК.

– В этом году купили 35 термосов для горячего питания механизаторов, продолжаем улучшать бытовые условия для работы на мехмастерских, – рассказывает Ольга Григорович. – На будущее планов ещё много, поэтому будем работать с людьми и для людей.

Спортивные победы, культурные мероприятия, новогодние огоньки. О профсоюзной жизни СПК «Маяк-Заполье» и ООО «МирСтройМаркет» рассказывают председатели первичек Ольга Григорович и Ольга Крупец

Таких же принципов в работе придерживается и председатель первичной профсоюзной организации ООО «МирСтройМаркет» Ольга Крупец. В мае первичка, которая состоит из 11 членов, отметит свой первый день рождения.

– Ранее я возглавляла профком Мирского государственного художественного профессионально-технического колледжа. Поэтому с профсоюзной работой достаточно хорошо знакома, – делится Ольга Крупец. – Коллектив у нас небольшой, но дружный. А профсоюзная жизнь только способствует сплочению работников в одну команду. На Новый годы мы организовали праздник с вручением подарков нашим работникам и их детям. В этом году два человека отметили 45-летние юбилеи. Им было очень приятно прочитать искренние поздравления от профкома в районной газете. Приближается лето. Возможно, кто-нибудь из наших работников захочет отдохнуть в санатории, взять путёвку ребёнку в детский оздоровительный лагерь. Таким образом, для нашего небольшого коллектива профсоюз – это то, что объединяет, это приятная помощь и благотворное участие в жизни каждого работника.

Оксана ЯНУШ
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Умение общаться с людьми, работать в команде – залог успеха в любой профессии. Особенно эти качества необходимы профсоюзным лидерам, тем,
 
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