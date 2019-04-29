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Более восьми десятилетий династия врачей Борщевских заботится о здоровье кореличчан

30.04.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Известно, что дети наследуют от родителей гены, черты лица и характера, интеллектуальные способности, перенимают традиции, сложившиеся в семье. Зачастую, глядя на почётный и благородный труд мамы или папы, ребёнок принимает решение пойти по стопам родителей. Так рождается семейная профессиональная династия, ярким примером которой является династия врачей Борщевских из г.п. Кореличи.

Более восьми десятилетий династия врачей Борщевских заботится о здоровье кореличчан

Основоположниками династии являются Александр Михайлович и Таисия Дмитриевна Борщевские, которые в 1960 году закончили Белорусский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». С 1984 по 1990 годы Александр Михайлович занимал должность главного врача Кореличской центральной районной больницы. Таисия Дмитриевна работала врачом-офтальмологом.

По стопам родителей пошёл сын Александр Александрович Борщевский, который в 1994 году закончил Гродненский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». Начал свою трудовую деятельность участковым врачом-терапевтом районной больницы. Сегодня работает врачом общей практики, является районным внештатным гериатром и аллергологом.

Его жена, Ольга Ивановна, в 1993 году закончила Гродненский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия». С 1995 года работала врачом функциональной диагностики райбольницы. С 2015 года и по настоящее время является заведующим районной поликлиникой.

Третьим поколением династии врачей Борщевских является дочь Наталья Александровна, которая также из многочисленных сфер деятельности выбрала медицину. В 2015 году закончила Белорусский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело». Трудовую деятельность начала врачом-терапевтом, заведующим отделением профилактики Кореличской райбольницы.

Таким образом, на протяжении более восьми десятилетий три поколения врачебной династии Борщевских следуют однажды выбранному делу, заботясь о здоровье кореличчан.

Подготовила Оксана ЯНУШ
Фото из архива Кореличской ЦРБ

 
 
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Известно, что дети наследуют от родителей гены, черты лица и характера, интеллектуальные способности, перенимают традиции, сложившиеся в семье. Зачастую, глядя
 
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