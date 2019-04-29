Источник материала: БелТА

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское телеграфное агентство подготовило серию плакатов в рамках республиканской акции "Беларусь помнит" с изображением известных белорусов и их родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, которые могут быть использованы для создания билбордов.

Размещение таких билбордов отразит бережное отношение к памяти о людях, принимавших участие в освобождении Беларуси и Европы от немецко-фашистских захватчиков, и будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи.

В проекте приняли участие олимпийские чемпионки Дарья Домрачева и Виктория Азаренко, футболист БАТЭ и национальной сборной Игорь Стасевич, солист Большого театра Илья Сильчуков, прима-балерина Большого театра Ирина Еромкина, лидер группы J:Морс Владимир Пугач, врач-трансплантолог Олег Руммо, телеведущая ОНТ Марина Грицук, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Кирилл Шимко, группа "Аура". Герои проекта, наследники Победы, переполнены чувством гордости за свершения своих предков, глубокого уважения и благодарности им.

Всю серию плакатов можно посмотреть на сайте БЕЛТА http://www.belta.by/posters/ .

Планируется, что проект "Беларусь помнит" будет реализован в течение года во всех регионах страны.-0-