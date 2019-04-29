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Прокуратура Минской области провела профилактическое мероприятие в воинской части

30.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 

Их цель – разъяснить положения законодательства о порядке прохождения воинской службы, обеспечить её безопасные условия, профилактика правонарушений в армейской среде, исключение фактов суицидальных проявлений и гибели военнослужащих.

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в войсках прокуратуры Минской области Александр Шоков обратил внимание присутствующих на недопустимость нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, а также на постоянное неукоснительное соблюдение воинской дисциплины.

Представитель областной прокуратуры и командование полка обсудили проблемные вопросы, возникающие в повседневной деятельности, выработали подходы работы на ближайшую перспективу.

Александр Шоков ответил на вопросы военнослужащих и провел их личный прием.

На мероприятии присутствовало свыше 50 военнослужащих, а также командование 740 зенитного ракетного полка.

 

Начальник отдела

прокуратуры Минской области

старший советник юстиции                                  

Александр Шоков

  

 
 
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Прокуратура Минской области в рамках единого дня информирования провела со всеми категориями военнослужащих профилактические мероприятия по вопросам порядка...
 
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