Прокуратура Минской области провела профилактическое мероприятие в воинской части

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Их цель – разъяснить положения законодательства о порядке прохождения воинской службы, обеспечить её безопасные условия, профилактика правонарушений в армейской среде, исключение фактов суицидальных проявлений и гибели военнослужащих.

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в войсках прокуратуры Минской области Александр Шоков обратил внимание присутствующих на недопустимость нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, а также на постоянное неукоснительное соблюдение воинской дисциплины.

Представитель областной прокуратуры и командование полка обсудили проблемные вопросы, возникающие в повседневной деятельности, выработали подходы работы на ближайшую перспективу.

Александр Шоков ответил на вопросы военнослужащих и провел их личный прием.

На мероприятии присутствовало свыше 50 военнослужащих, а также командование 740 зенитного ракетного полка.

Начальник отдела

прокуратуры Минской области

старший советник юстиции

Александр Шоков