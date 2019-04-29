Прокуратура Минской области провела профилактическое мероприятие в воинской части

Их цель – разъяснить положения законодательства о порядке прохождения воинской службы, обеспечить её безопасные условия, профилактика правонарушений в армейской среде, исключение фактов суицидальных проявлений и гибели военнослужащих.
Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в войсках прокуратуры Минской области Александр Шоков обратил внимание присутствующих на недопустимость нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, а также на постоянное неукоснительное соблюдение воинской дисциплины.
Представитель областной прокуратуры и командование полка обсудили проблемные вопросы, возникающие в повседневной деятельности, выработали подходы работы на ближайшую перспективу.
Александр Шоков ответил на вопросы военнослужащих и провел их личный прием.
На мероприятии присутствовало свыше 50 военнослужащих, а также командование 740 зенитного ракетного полка.
Начальник отдела
прокуратуры Минской области
старший советник юстиции
Александр Шоков