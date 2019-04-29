﻿ Малярия. Что необходимо знать. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Малярия. Что необходимо знать

30.04.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

 Ежегодно регистрируется от 350 до 500 миллионов случаев заражения людей малярией, из низ 1,3-3 миллиона заканчивается смертью. Смертность, как ожидается, вырастет вдвое на протяжении следующих 20 лет.

     Малярийные комары живут почти во всех климатических зонах, за исключение субарктического и арктических поясов, и пустынь. Однако для того, чтобы существовал риск заражения малярией, требуется условия для размножения комаров и переноса малярийного плазмодия. Такие условия достигаются там, где не бывает низких температур, имеются болота и выпадает много осадков. Поэтому малярия широко распространена в экваториальной и субэкваториальной зонах.

     Симптомы малярии как правило – это лихорадка, ознобы, боль в суставах, рвота, анемия, вызванная гемолизом, выделение гемоглобина в моче и конвульсии. Возможно также ощущение покалывания в коже. Также могут наблюдаться увеличение селезенки и печени, головная боль, ишемия головного мозга. К малярийной инфекции особенно уязвимы дети и беременные женщины. Диагноз ставиться на основе выявления паразитов в мазках крови.

       Лечение больных малярией проводится в стационарных условиях, под постоянным наблюдением врача с измерением температуры тела, пульса, артериального давления, определением числа эритроцитов, содержания гемоглобина, цвета и состава мочи и т.д. Паразиты малярии находятся в крови больного человека и могут быть обнаружены только при исследовании крови под микроскопом. Лечение этой опасной болезни осуществляется с учетом вида возбудителя и его чувствительности к химиопрепаратам.

         Основные защитные меры от малярии – это борьба с переносчиками (малярийными комарами), которая может снизить передачу малярии с очень высоким уровнем до нуля. В плане личной профилактики малярии является индивидуальная защита от укусов комаров – это обработанные инсектицидом противомоскитные сетки, распыление внутри помещений инсектицидов остаточного действия.

         Для профилактики малярии могут также использоваться противомалярийные препараты. Профилактику малярии среди людей совершающих поездки, осуществляют с помощью химиотерапии, которая подавляет стадию малярийной инфекции в крови, предотвращая тем самым развитие болезни.

         После приезда из эндемических стран если Вы заметили ухудшение здоровья, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью и обязательно сообщить врачу о посещении таких стран.

         В течение последующих 3-х лет при любом повышении температуры следует информировать лечащего врача о пребывании в тропиках.

      Помните! Если Вы будете выполнять все правила профилактики, тем меньше будет вероятность заболеть!

 

Врач-валеолог

Борисовской ЦРБ                                                   

В.И. Коновалова                                  

 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Малярия – ранее известная как «болотная лихорадка» и относится к группе трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах «малярийных...
 
Новости дня
Новости общества
 
Как не отстать от жизни?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика