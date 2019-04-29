Малярия. Что необходимо знать

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Ежегодно регистрируется от 350 до 500 миллионов случаев заражения людей малярией, из низ 1,3-3 миллиона заканчивается смертью. Смертность, как ожидается, вырастет вдвое на протяжении следующих 20 лет.

Малярийные комары живут почти во всех климатических зонах, за исключение субарктического и арктических поясов, и пустынь. Однако для того, чтобы существовал риск заражения малярией, требуется условия для размножения комаров и переноса малярийного плазмодия. Такие условия достигаются там, где не бывает низких температур, имеются болота и выпадает много осадков. Поэтому малярия широко распространена в экваториальной и субэкваториальной зонах.

Симптомы малярии как правило – это лихорадка, ознобы, боль в суставах, рвота, анемия, вызванная гемолизом, выделение гемоглобина в моче и конвульсии. Возможно также ощущение покалывания в коже. Также могут наблюдаться увеличение селезенки и печени, головная боль, ишемия головного мозга. К малярийной инфекции особенно уязвимы дети и беременные женщины. Диагноз ставиться на основе выявления паразитов в мазках крови.

Лечение больных малярией проводится в стационарных условиях, под постоянным наблюдением врача с измерением температуры тела, пульса, артериального давления, определением числа эритроцитов, содержания гемоглобина, цвета и состава мочи и т.д. Паразиты малярии находятся в крови больного человека и могут быть обнаружены только при исследовании крови под микроскопом. Лечение этой опасной болезни осуществляется с учетом вида возбудителя и его чувствительности к химиопрепаратам.

Основные защитные меры от малярии – это борьба с переносчиками (малярийными комарами), которая может снизить передачу малярии с очень высоким уровнем до нуля. В плане личной профилактики малярии является индивидуальная защита от укусов комаров – это обработанные инсектицидом противомоскитные сетки, распыление внутри помещений инсектицидов остаточного действия.

Для профилактики малярии могут также использоваться противомалярийные препараты. Профилактику малярии среди людей совершающих поездки, осуществляют с помощью химиотерапии, которая подавляет стадию малярийной инфекции в крови, предотвращая тем самым развитие болезни.

После приезда из эндемических стран если Вы заметили ухудшение здоровья, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью и обязательно сообщить врачу о посещении таких стран.

В течение последующих 3-х лет при любом повышении температуры следует информировать лечащего врача о пребывании в тропиках.

Помните! Если Вы будете выполнять все правила профилактики, тем меньше будет вероятность заболеть!

Врач-валеолог

Борисовской ЦРБ

В.И. Коновалова