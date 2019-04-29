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Как не отстать от жизни?

30.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 

     Что бы не говорили, но иммунизация – одна из самых успешных и экономически эффективных мер в здравоохранении. Она защищает от инвалидности и смертности людей, начиная с грудного и до пожилого возраста.

     Все инфекции, профилактические прививки против которых включены в национальные календари, несут угрозу жизни и здоровью человека.

     Полиомиелит, который грозит пожизненным параличом, дифтерия- параличом и миокардитом, эпидемический паротит- бесплодием и сахарным диабетом, гепатит В- циррозом и раком печени, краснуха во время беременности - врожденными органическими поражениями плода. Даже при незначительной травме отсутствие прививки от столбняка может привести к смерти. Поэтому дискуссии по поводу, проводить или не проводить иммунизацию населения, не должно быть.

     Многие инфекционные болезни стали редкими благодаря иммунизации, и это способствовало распространению мнения среди населения, что иммунизация больше не нужна. Но как только прекращается иммунизация или снижается ее объем, происходит активизация инфекций. Поэтому надо проводить систематическую вакцинацию.

     В Республике Беларусь вакцинация занимает достойное место в перечне санитарно- противоэпидемических мероприятий по причине ее успешности в профилактике инфекционных заболеваний. Благодаря проведению профилактических прививок и поддержанию высоких уровней охвата вакцинации в Республике Беларусь около 50 лет отсутствуют случаи полиомиелита, регистрируются единичные случаи, в основном завозные, случаи кори и краснухи, заболеваемость коклюшем и эпидемическим паротитом снизилась по сравнению до прививочным периодом в 150-400 раз, в разряд редких заболеваний перешла и дифтерия. Поддержание благополучной ситуации по управляемым инфекциям в стране возможно только при условии проведения профилактических прививок среди подлежащих контингентов на уровне не менее 95% среди взрослого населения и 97% - среди детей.

     Иммунизация – создание специфической невосприимчивости организма человека к инфекционному заболеванию. Попав в организм человека, вакцина вызывает изменения в системе иммунитета, формируется активный иммунитет, который помогает справиться с инфекцией. Каждая вакцина имеет свои сроки, схему и пути введения. Длительность действия вакцин различается в зависимости от вида вакцины. Иногда достаточно одной прививки для выработки длительного иммунитета. В других случаях необходимы многократные введения.

     Осложнения вакцинация дает крайне редко. Если сравнить побочные эффекты вакцинации с самими болезнями, для предотвращения которых они предназначены, то становиться очевидной безопасность и эффективность прививок. Далеко не все неблагоприятные явления после вакцинации можно отнести за счет вакцин – ведь поствакцинальном периоде человек может заболеть чем угодно. Вопрос о прививках человек должен решать с участковым врачом.

     В пользу вакцинации свидетельствуют следующие аргументы: современные вакцинные препараты не обостряют большинства заболеваний, а вырабатывают у людей с хронической патологией выраженный поствакцинальный иммунитет, достаточный для их защиты, и существенно снижают риск обострения имеющихся хронический заболеваний.

     Сегодня создаются новые многокомпонентные вакцинные препараты по новым технологиям. Многие из них смогут не только предупредить инфекционные болезни, но и лечить некоторые из них. Вакцинопрофилактика становится одной из важных факторов увеличения продолжительности жизни человека.

 В Республике Беларусь иммунопрофилактика способна обеспечить эпидемиологическое благополучие населения и является одним из наиболее эффективных и безопасных методов снижения инфекционной заболеваемости, что доказано многолетним опытом ее проведения.

Иммунизация жизненно важна для каждого человека. Защищая себя, Вы защищаете общество в целом.

Врач-валеолог

Борисовской ЦРБ                                                        

В.И. Коновалова

 
 
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Ежегодно в апреле по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проходит Европейская неделя иммунизации. В этом году она будет проходить с 24 по 30...
 
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