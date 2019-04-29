Белорусские школьники завоевали семь медалей на международной конференции юных ученых

Источник материала: Tut.by

С 19 по 25 апреля 2019 года в Куала-Лумпуре (Малайзия) прошла 26 международная конференция юных ученых ICYS (2019), в которой выступили школьники из 26 стран мира с докладами по физике, математике, информатике, биологии и экологии.

В состязании приняли участие команды школьников из Беларуси, Бразилии, Голландии, Грузии, Германии, Греции, Гуама, Венгрии, Индии, Индонезии, Ирана, Макао, Малайзии, Польши, Румынии, России (2 команды), Сербии, Сингапура, Словении, Таиланда, Турции, Украины, Франции, Хорватии, Чехии, Шри-Ланки.

Беларусь представила шесть докладов по математике, физике и биологии. Золотые медали получили ученик школы № 44 Гомеля Роман Роуба (физика) и ученик гимназии № 71 Гомеля Александр Печенкин (математика). Серебро — у ученика витебской гимназии № 1 Ильи Нефедова (физика), бронза — у ученика лицея БНТУ Кирилла Макаренко (физика) и ученика гимназии № 38 Минска Дмитрия Скоробогатого.

Кроме того, в номинации «За лучший стендовый доклад» жюри конференции вручило медали ученику гимназии № 29 Антону Суравежкину и Дмитрию Скоробогатому.

— Таким образом, впервые в истории участия Беларуси в международной конференции нашим шестерым школьникам удалось завоевать семь медалей, — отмечают руководители команды Леонид Маркович, Виталий Жилко и Борис Задворный.