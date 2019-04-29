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Прокуратура обжаловала приговор Корытько - врача, которого не отправили в колонию за «дело медиков»
30.04.2019 15:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Напомним, медика обвинили во взятке в 2 тысячи долларов. Владимир Ладутько — бизнесмен, который передал медику деньги, утверждает, что
Во время судебных прений
Сейчас дело Сергея Корытько разбирает Минский городской суд. Поддержать его на заседание пришли близкий друг и зять. Комментировать ситуацию медик отказался. Отметив лишь одно: протест подавал не он, а прокуратура.
Прокуратура не согласилась с тем, что, по решению суда Заводского района, имущество Сергея Корытько не было конфисковано.
— Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного Корытько преступления, [… ], по своей правовой природе являющимся преступлением, совершаемым из корыстных побуждений, — зачитал протест судья, — Назначение обвиняемому дополнительного наказания, в том числе в виде конфискации имущества, в полной мере соответствует цели уголовной ответственности.
Конфисковать у медика просили машину, гараж, а также 3100 долларов и 1200 евро.
Сам Сергей Корытько просил суд оставить приговор прежним. А позже сказал, что примет любое решение суда. Одним своим проступком, отметил медик, он и так перечеркнул много лет работы в медицине и свой вклад в литературу.
— Опозорил себя, семью, учреждение. Лишил себя здоровья, — отметил Сергей Корытько. — Стыдно выходить на улицу. Остается надеяться на милосердие людей, которые меня окружают, и справедливое отношение суда с учетом всех обстоятельств моей жизни и работы.
Выслушав все стороны, Минский городской суд оставил приговор суда Заводского района без изменений.
— А апелляционный протест без удовлетворения, — озвучил судья.
Из зала заседаний Сергей Корытько вышел с улыбкой.
— Справедливость восторжествовала. Мы надеялись, — сказал Сергей Сергеевич. — Волновались, но всегда надеялись. Адвокат нас настраивал, говорил, что все должно быть именно так. Все это законно, без предвзятостей и натяжек.
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