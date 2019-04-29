Фоторепортаж: На базе района состоялся областной семинар-совещание с председателями Советов депутатов базового уровня Гомельской области

Источник материала: Газета Авангард

На базе Буда-Кошелевского района прошел областной семинар-совещание с председателями Советов депутатов базового уровня Гомельской области. Провел мероприятие заместитель председателя областного Совета депутатов Олег Иванцов, участие в семинаре-совещании принял депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков.

В центре внимания депутатов было рассмотрение вопроса «О совместной работе органов местного управления и самоуправления по восстановлению, сохранению, развитию местных традиционных культур и ремесел, формированию духовно-нравственного потенциала населения, туристической привлекательности, работе по благоустройству и наведению порядка на земле».

В рамках мероприятия участники семинара-совещания посетили Чеботовичской центр народного творчества, Гусевицкий центр ткачества, а также приняли участие в Фестивале скворечников в Уваровичах.



























