Зачесались руки? Это к штрафу

Источник материала: Радзiма





«Не ты сделал — не тебе ломать» — истина, кажется, элементарная и понятная для всех. Оказывается, нет.

Обновленный забор на улице Кирова заметили все, кто по этой улице проезжал. Высокий, солидный, он привлек внимание сразу, как только работники «Жилкомхоза» его установили, и особенно заметным стал после республиканского субботника, когда сотрудники местных организаций дружно потрудились над его ярким внешним видом. Но не прошло и недели, как у кого-то зачесались руки и он решил вырвать из новенького забора несколько досок. Работники «Жилкомхоза», надо отдать им должное, оперативно всё устранили, но где гарантия, что новый яркий забор снова не привлечет внимание хулиганов?

А в данном случае это именно хулиганство, говорит начальник Глусского РОВД Игорь Качалов и поясняет, что любые действия, которые привели к повреждению чужого имущества, расцениваются как мелкое хулиганство или уголовное преступление, в зависимости от причиненного ущерба и намерений виновника. В случае с мелким хулиганством нарушителю грозит штраф от 2 до 30 базовых величин или административный арест до 15 суток, по Уголовному кодексу наказание будет еще серьезнее.

Впереди много праздников и большие выходные, да и вообще в весенне-летний сезон так и тянет на свежий воздух. Хочется надеяться, что некоторые товарищи с избытком нерастраченной энергии найдут для нее более нужное и полезное применение, чем ломать чужие заборы. Как, впрочем, и детские площадки, скамейки в общественном парке, остановки и прочее-прочее. Всё это поставлено и сделано для людской пользы, а не для того, чтобы кто-то демонстрировал на них свои силу и дурь.