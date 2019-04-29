ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зачесались руки? Это к штрафу

30.04.2019 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

Зачесались руки? Это к штрафу

«Не ты сделал — не тебе ломать» — истина, кажется, элементарная и понятная для всех. Оказывается, нет.

Обновленный забор на улице Кирова заметили все, кто по этой улице проезжал. Высокий, солидный, он привлек внимание сразу, как только работники «Жилкомхоза» его установили, и особенно заметным стал после республиканского субботника, когда сотрудники местных организаций дружно потрудились над его ярким внешним видом. Но не прошло и недели, как у кого-то зачесались руки и он решил вырвать из новенького забора несколько досок. Работники «Жилкомхоза», надо отдать им должное, оперативно всё устранили, но где гарантия, что новый яркий забор снова не привлечет внимание хулиганов?

А в данном случае это именно хулиганство, говорит начальник Глусского РОВД Игорь Качалов и поясняет, что любые действия, которые привели к повреждению чужого имущества, расцениваются как мелкое хулиганство или уголовное преступление, в зависимости от причиненного ущерба и намерений виновника. В случае с мелким хулиганством нарушителю грозит штраф от 2 до 30 базовых величин или административный арест до 15 суток, по Уголовному кодексу наказание будет еще серьезнее.

Впереди много праздников и большие выходные, да и вообще в весенне-летний сезон так и тянет на свежий воздух. Хочется надеяться, что некоторые товарищи с избытком нерастраченной энергии найдут для нее более нужное и полезное применение, чем ломать чужие заборы. Как, впрочем, и детские площадки, скамейки в общественном парке, остановки и прочее-прочее. Всё это поставлено и сделано для людской пользы, а не для того, чтобы кто-то демонстрировал на них свои силу и дурь.

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Не ты сделал — не тебе ломать» — истина, кажется, элементарная и понятная для всех. Оказывается, нет. Обновленный забор на улице Кирова заметили все, кто по этой...
 
Новости дня
Новости общества
 
Фоторепортаж: На базе района состоялся областной семинар-совещание с председателями Советов депутатов базового уровня Гомельской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • женские блузки и рубашки в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика