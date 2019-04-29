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С 1 мая в Беларуси вырастут пенсии и пособия

30.04.2019 16:47 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С 1 мая в Беларуси увеличиваются размеры пенсий, а также пособий, привязанных к бюджету прожиточного минимума. Размер последнего с мая вырастет на 3,3%.

Согласно постановлению Министерства труда и социальной защиты от 26 апреля 2019 г. № 16, с 1 мая по 31 июля в стране утверждается новый размер бюджета прожиточного минимума.  БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 224 рублей 2 копеек, что на 3,3% выше показателя, действовавшего с 1 февраля  по 30 апреля.

Размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам составят:

в среднем на душу населения – 224 белорусских рубля 2 копейки;

трудоспособное население – 249 белорусских рублей 98 копеек;

пенсионеры – 171 белорусский рубль 38 копеек;

студенты – 216 белорусских рублей 97 копеек;

дети в возрасте до трех лет – 143 белорусских рубля 9 копеек;

дети в возрасте от трех до шести лет – 197 белорусских рублей 42 копейки;

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 242 белорусских рубля 90 копеек.

В связи с изменением БПМ с 1 мая увеличиваются минимальные трудовые пенсии, социальные пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите, надбавки и повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Минимальный размер пенсии по возрасту (назначается лицам, имеющим стаж 25 (20) лет у мужчин и женщин) с учетом доплаты в размере 20 % средней заработной платы для исчисления пенсий 229,05, в т.ч. 56,01 - минимальный размер, 173,04 руб. – доплата. Увеличится размер доплат и надбавок к пенсиям.

Вырастут также детские пособияи пособия при рождении детей, а также по уходу за детьми-инвалидами и иные выплаты.

Напомним, что Александр Лукашенко 24 апреля подписал указ "О повышении пенсий". Ранее министр труда и социальной защиты Ирина Костевич недавно анонсировала повышение пенсий в Беларуси в среднем на 25 рублей с 1 мая.

 

 
 
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С 1 мая в Беларуси увеличиваются размеры пенсий, а также пособий, привязанных к бюджету прожиточного минимума. Размер последнего с мая вырастет на 3,3%.
 
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