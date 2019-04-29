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В районном Центре культуры и народного творчества прошло торжественное мероприятие, посвящённое чествованию лучших работников района по результатам работы отраслей народного хозяйства за 2018 год

30.04.2019 — Новости Общества | Голас Сененшчыны  
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Источник материала: Голас Сененшчыны

В районном Центре культуры и народного творчества прошло торжественное мероприятие, посвящённое чествованию лучших работников района по результатам работы отраслей народного хозяйства за 2018 год

 В районном Центре культуры и народного творчества прошло торжественное мероприятие, посвящённое чествованию лучших работников района по результатам работы отраслей народного хозяйства за 2018 год, чьи портреты занесены на районную Доску почёта .

В районном Центре культуры и народного творчества прошло торжественное мероприятие, посвящённое чествованию лучших работников района по результатам работы отраслей народного хозяйства за 2018 год

Мы представляем фотоотчёт с мероприятия. Более подробную информацию читайте в ближайшем номере «ГС».

В районном Центре культуры и народного творчества прошло торжественное мероприятие, посвящённое чествованию лучших работников района по результатам работы отраслей народного хозяйства за 2018 год

В районном Центре культуры и народного творчества прошло торжественное мероприятие, посвящённое чествованию лучших работников района по результатам работы отраслей народного хозяйства за 2018 год

В районном Центре культуры и народного творчества прошло торжественное мероприятие, посвящённое чествованию лучших работников района по результатам работы отраслей народного хозяйства за 2018 год

В районном Центре культуры и народного творчества прошло торжественное мероприятие, посвящённое чествованию лучших работников района по результатам работы отраслей народного хозяйства за 2018 год

В районном Центре культуры и народного творчества прошло торжественное мероприятие, посвящённое чествованию лучших работников района по результатам работы отраслей народного хозяйства за 2018 год

 
 
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 В районном Центре культуры и народного творчества прошло торжественное мероприятие, посвящённое чествованию лучших работников района по результатам...
 
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