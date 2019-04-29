Источник материала: Голас Сененшчыны





В районном Центре культуры и народного творчества прошло торжественное мероприятие, посвящённое чествованию лучших работников района по результатам работы отраслей народного хозяйства за 2018 год, чьи портреты занесены на районную Доску почёта .





Мы представляем фотоотчёт с мероприятия. Более подробную информацию читайте в ближайшем номере «ГС».



















