В районном Центре культуры и народного творчества прошло торжественное мероприятие, посвящённое чествованию лучших работников района по результатам работы отраслей народного хозяйства за 2018 год, чьи портреты занесены на районную Доску почёта .
Мы представляем фотоотчёт с мероприятия. Более подробную информацию читайте в ближайшем номере «ГС».
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В районном Центре культуры и народного творчества прошло торжественное мероприятие, посвящённое чествованию лучших работников района по результатам работы отраслей народного хозяйства за 2018 год
В районном Центре культуры и народного творчества прошло торжественное мероприятие, посвящённое чествованию лучших работников района по результатам...