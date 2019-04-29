В пяти районах Гродненской области сняты запреты на посещение лесов

Источник материала: Tut.by

Запреты на посещение лесов сняты в пяти регионах Гродненской области. Так, идти в леса можно в Сморгонском, Ошмянском, Островецком, Ивьевском и Вороновском районах, сообщает Министерство лесного хозяйства.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Напомним, запреты на посещение лесов из-за высокой угрозы пожаров введены практически про всей стране. Сейчас полностью закрыты для посещения леса в Брестской, Могилевской и Витебской областях, а всего — 107 районов по стране.

В Гродненской области все еще нельзя посещать лес в 12 районах.

Введение запрета на посещение лесов — временная мера, которая принимается в связи с установлением IV класса пожарной опасности, когда стоит жаркая сухая погода, отсутствуют осадки и пожар может возникнуть от малейшей искры.

Напомним, в период действия запрета людям нельзя посещать леса (даже для отдыха), также въезжать туда на личном транспорте. Исключением, как правило, являются дороги, ведущие к населенным пунктам или дачным участкам через лес. Во всех остальных случаях нарушителей могут наказать предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (почти 640 рублей) по ст. 15.29 КоАП. Если же пострадает лес или торфяник, то штраф может увеличиться вдвое.