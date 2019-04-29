На «Витебскмясомолпром» приехал генпрокурор Конюк: директора, задержанного за взятку, на работу не вернут

Источник материала: Tut.by

На «Витебскмясомолпром» 30 апреля приехал генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк. Он встретился с сотрудниками предприятия, которые написали письмо президенту с просьбой вернуть на работу их гендиректора Валерия Касперовича, обвиняемого в коррупции. Конюк сообщил коллективу «Витебскмясомолпрома», что их руководитель останется под стражей.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

— Встреча прошла в актовом зале. Генеральный прокурор сообщил коллективу о том, что расследование по уголовному делу в отношении троих должностных лиц ОАО «Витебскмясомолпром» планируют завершить в июне. Сейчас проводятся экспертизы, устанавливается ущерб, который получило предприятие. Работники узнали, что меру пресечения в отношении Валерия Касперовича не изменят — он, а также еще двое фигурантов останутся под стражей. Генеральный прокурор сказал, что оснований для этого достаточно, — рассказали TUT.BY на «Витебскмясомолпроме».

Напомним, коллектив ОАО «Витебскмясомолпром» написал письмо Александру Лукашенко с просьбой освободить из-под стражи и вернуть на работу гендиректора предприятия Валерия Касперовича. 4 апреля это письмо опубликовал TUT.BY.

В частности, работники сообщили главе государства, что не верят в виновность своего директора, что под его руководством сотрудники трех предприятий: «Витебскмясомолпром», «Витебские продукты» и картонажно-полиграфический комбинат — не знают, что такое задержки зарплаты, а сама она в среднем составляет более 500 долларов. Валерий Касперович сейчас в СИЗО. Работники просили президента, пока идет следствие, вернуть их директора на работу, изменив ему меру пресечения.

Уже 5 апреля на предприятии получили ответ из Администрации президента. Ее глава Наталья Кочанова сообщила, что глава государства дал поручение до 20 апреля разобраться в вопросе о задержании Касперовича.

— Если он не был задержан с поличным в момент получения взятки, то будет освобожден из-под стражи, если будет доказано, что был задержан с поличным, тогда будет отвечать по закону, — так 5 апреля передали содержание разговора с Кочановой на «Витебскмясомолпроме».

Обстоятельства задержания Касперовича TUT.BY пытался выяснить в СК, однако никаких комментариев, кроме, собственно, еще одного сообщения о факте задержания за взятку, мы не получили.

— Продолжается расследование уголовного дела о преступлениях коррупционной направленности. В отношении трех обвиняемых мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась. Следователи совместно с сотрудниками милиции проводят комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов уголовного дела, — сообщил TUT.BY официальный представитель СК Сергей Кабакович.

28 января этого года в Витебске прямо на территории ОАО «Витебскмясомолпром» ОМОН задержал главу этого предприятия Валерия Касперовича, его бывшего заместителя Виктора Славецкого, а также руководителя частной компании «Витебскторг» Михаила Славецкого. Поводом для задержания стала взятка в размере около 150 тысяч рублей.