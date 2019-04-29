|
На «Витебскмясомолпром» приехал генпрокурор Конюк: директора, задержанного за взятку, на работу не вернут
30.04.2019 17:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На «Витебскмясомолпром» 30 апреля приехал генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк. Он встретился с сотрудниками предприятия, которые написали
— Встреча прошла в актовом зале. Генеральный прокурор сообщил коллективу о том, что расследование по уголовному делу в отношении троих должностных лиц ОАО «Витебскмясомолпром» планируют завершить в июне. Сейчас проводятся экспертизы, устанавливается ущерб, который получило предприятие. Работники узнали, что меру пресечения в отношении Валерия Касперовича не изменят — он, а также еще двое фигурантов останутся под стражей. Генеральный прокурор сказал, что оснований для этого достаточно, — рассказали TUT.BY на «Витебскмясомолпроме».
Напомним, коллектив ОАО «Витебскмясомолпром»
В частности, работники сообщили главе государства, что не верят в виновность своего директора, что под его руководством сотрудники трех предприятий: «Витебскмясомолпром», «Витебские продукты» и картонажно-полиграфический комбинат — не знают, что такое задержки зарплаты, а сама она в среднем составляет более 500 долларов. Валерий Касперович сейчас в СИЗО. Работники просили президента, пока идет следствие, вернуть их директора на работу, изменив ему меру пресечения.
Уже 5 апреля на предприятии получили ответ из Администрации президента. Ее глава Наталья Кочанова сообщила, что глава государства дал поручение до 20 апреля разобраться в вопросе о задержании Касперовича.
— Если он не был задержан с поличным в момент получения взятки, то будет освобожден из-под стражи, если будет доказано, что был задержан с поличным, тогда будет отвечать по закону, — так 5 апреля передали содержание разговора с Кочановой на «Витебскмясомолпроме».
Обстоятельства задержания Касперовича TUT.BY пытался выяснить в СК, однако никаких комментариев, кроме, собственно, еще одного сообщения о факте задержания за взятку, мы не получили.
— Продолжается расследование уголовного дела о преступлениях коррупционной направленности. В отношении трех обвиняемых мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась. Следователи совместно с сотрудниками милиции проводят комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов уголовного дела, — сообщил TUT.BY официальный представитель СК Сергей Кабакович.
28 января этого года в Витебске прямо на территории ОАО «Витебскмясомолпром» ОМОН
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На «Витебскмясомолпром» приехал генпрокурор Конюк: директора, задержанного за взятку, на работу не вернут
ОАО «Витебскмясомолпром» 30 апреля посетил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк. Глава ведомства встретился с сотрудниками предприятия, которые...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)