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В Могилевской области горят леса. Но в некоторых районах снят запрет на их посещение

30.04.2019 17:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве за сутки зарегистрировали 8 пожаров в экосистемах. По данным МЧС, они произошли в четырех районах. При этом запрет на посещение лесов отменили в Бобруйском и Кировском районах.

Один пожар растительности произошел в Шкловском районе, по два — в Могилевском и Горецком, три — в Мстиславском районе. Это максимум с момента введения запрета на посещение лесов в связи с сухой и жаркой погодой.

При этом посещать леса в Бобруйском и Кировском районах уже разрешили, сообщается на сайте Министерства лесного хозяйства.

 
Теги: Могилев
 
 
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Посещение лесов на территории больше части области запрещено. Иначе - штраф.
 
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