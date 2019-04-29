В Могилевской области горят леса. Но в некоторых районах снят запрет на их посещение

Источник материала: Tut.by

В Могилеве за сутки зарегистрировали 8 пожаров в экосистемах. По данным МЧС , они произошли в четырех районах. При этом запрет на посещение лесов отменили в Бобруйском и Кировском районах.

Один пожар растительности произошел в Шкловском районе, по два — в Могилевском и Горецком, три — в Мстиславском районе. Это максимум с момента введения запрета на посещение лесов в связи с сухой и жаркой погодой.

При этом посещать леса в Бобруйском и Кировском районах уже разрешили, сообщается на сайте Министерства лесного хозяйства.