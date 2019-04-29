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В Могилевской области горят леса. Но в некоторых районах снят запрет на их посещение
30.04.2019 17:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве за сутки зарегистрировали 8 пожаров в экосистемах. По
Один пожар растительности произошел в Шкловском районе, по два — в Могилевском и Горецком, три — в Мстиславском районе. Это максимум с момента введения запрета на посещение лесов в связи с сухой и жаркой погодой.
При этом посещать леса в Бобруйском и Кировском районах уже разрешили,
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Посещение лесов на территории больше части области запрещено. Иначе - штраф.
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