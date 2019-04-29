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Ночью возле Слуцка стрельбой останавливали машину, где ехали предполагаемые наркоманы

30.04.2019 17:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

30 апреля в четыре часа утра сотрудники ОМОНа на подъезде к Слуцку стрельбой остановили машину, где ехали пассажиры с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным милиции, оперативники получили информацию, что двое жителей города хотят привезти из Минска наркотики. Задерживать решили на обратном пути.

«Машину остановил инспектор ГАИ, но едва водитель заметил подбегавших омоновцев и оперативников, попытался скрыться. Тогда сотрудником ОМОН было принято решение об использовании оружия», — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Выстрелом из карабина «Сайга» было повреждено колесо машины. Задержанными оказались двое жителей Слуцка возрастом 24 и 37 лет.

Сообщается, что свозить их в столицу они попросили своего знакомого, не посвящая того в детали поездки. Только возвращаясь в Слуцк он заподозрил неладное: пассажиры развернули какой-то сверток и поделили содержимое пополам.

«Он еще сказал им, что если это то, о чем он думает, то его товарищи скоро доиграются. Замечание оказалось пророческим», — говорят в милиции.

После проведения экспертиз в отношении пассажиров решено возбудить уголовное дело по ч.1 ст. 328 УК (Незаконное хранение наркотиков). За это грозит до пяти лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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задержанными оказались двое жителей Слуцка возрастом 24 и 37 лет.
 
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