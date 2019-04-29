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Отсрочки получает в 4 раза больше парней, чем идет служить. Минобороны - о том, как будут призывать

30.04.2019 17:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство обороны по согласованию с другими госорганами предлагает сократить количество отсрочек от призыва. С чем это связано, кого коснется нововведение и пойдут ли в армию девушки, TUT.BY рассказал Андрей Мурашов, консультант отдела призыва главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Весенний призыв-2019 еще продолжается, поэтому для сравнения используем статистику осеннего призыва 2018 года, — говорит Андрей Мурашов. — Тогда ряды Вооруженных Сил пополнили около 10 тысяч ребят. Более 37 тысяч получили отсрочки. Причины отсрочек разные. Как основные можно выделить три: для продолжения образования — их получили около 30 тысяч парней, по семейному положению — примерно 2500 человек, еще 4000 — по состоянию здоровья.

По словам собеседника, в 2018 году впервые возникла ситуация, когда в армию отправили меньше ребят, чем планировали. Это существенно не повлияло на боеспособность воинских частей, но специалисты увидели: есть проблема.

— Отсрочки у нас получают почти в четыре раза больше граждан, чем идут служить. Выходит, призывные ресурсы в стране есть, но они нерационально распределены, — продолжает Андрей Мурашов. — Усложняет ситуацию и демографическая обстановка. За последние 10 лет количество парней призывного возраста уменьшилось в два раза. В будущем, показывает статистика, эта ситуация будет только ухудшаться. Если не предпринимать конкретных мер, в 2022 году у нас появится проблема с нехваткой призывников.

— И, как в Израиле, станут призывать девушек.

—  Нет, парней у нас хватает, — подчеркивает собеседник и поясняет. — В начале 2000-х у нас было очень много призывных ресурсов. В итоге, без ущерба для обороноспособности страны и для удобства молодых людей мы могли позволить увеличить число отсрочек. У парней, например, появилась возможность много лет беспрерывно учиться, служить в резерве. Сейчас демографическая ситуация иная, и мы должны скорректировать систему комплектования.


Фото: Андрей Артюховский

— Что это значит?

— Необходимо уменьшить количество отсрочек, — поясняет специалист. — Сейчас правом на отсрочку у нас пользуются 47 категорий граждан. Это самое большое количество среди стран дальнего зарубежья и СНГ, где есть обязательная воинская служба. Для сравнения, в России таких категорий — 22, в Украине — 30, в Азербайджане — 12, в Армении — 17, в Казахстане — 18.

— Каких отсрочек это коснется?

— Сразу оговорюсь, что именно войдет в проект закона, говорить пока рано. Есть разные мнения и предложения. С заинтересованными госорганами мы работаем над документом, — уточняет специалист. — Одно можно сказать точно: изменения затронут только отсрочки, что касаются образования. Ведь именно их у нас больше всего.

Так, например, прорабатывается вопрос, чтобы после школы парни могли лишь раз получать отсрочку для учебы. Например, если человек отучился в техникуме, отсрочку на учебу в вузе он уже не получит. А человек, окончивший университет, не получит отсрочку для учебы в магистратуре или аспирантуре.

— Мы исходим из того, чтобы дать гражданину призывного возраста возможность получить определенный уровень образования. Дальше он должен отслужить, а после этого, если захочет, продолжает учебу, — поясняет собеседник. — Сейчас ситуация такая: от школы и до аспирантуры человек может законно получать отсрочки и не пойти в армию. С одной стороны, это может быть и хорошо, мы получаем грамотное население, но с другой стороны, — молодые люди не получают военно-учетную специальность.

В Советское время, например, парням нужно было обязательно отслужить до определенного возраста. Человека могли призвать в армию даже на втором курсе университета. Причем, на время призыва место за ним не сохранялось.

— У нас, кстати, несколько лет назад по инициативе Минобороны появился новый вид академического отпуска. Так, если молодого человека отчислили, и за время призыва он успел восстановиться или поступить в другое учебное заведение, место за ним сохраняется. Он возвращается из армии и продолжает учиться.

Кроме того, чтобы повысить престиж срочной службы, в Минобороны предлагают ввести льготы для ребят, которые отслужили. Например, при поступлении в вуз. Допустим, в ситуации, когда абитуриенты набрали одинаковое количество баллов, преимущество должен получить тот, кто служил.


— Вы сказали, изменения затронут только отсрочки по образованию. Но уже сейчас от парней можно услышать: столько-то лет меня не брали по здоровью, а тут вдруг забирают.

— Годен человек или нет, решают врачи-специалисты поликлиники или ЦРБ, а не военные врачи, как многие ошибочно считают. Этот вопрос относится к компетенции Минздрава. Но не нужно путать граждан, которых зачисляют в запас по состоянию здоровья, и тех, кто получает отсрочку. Для вторых отсрочка временная. Если у человека есть проблемы со здоровьем, пусть выздоровеет. Но, когда он поправится, его призовут — и не стоит удивляться: «Как так?». Но, а почему его не должны призвать, если он здоров?

— Когда планируют принять документ?

— Надеюсь, в течение 2019 года документ будет готов. Дальше законопроект поступит в парламент, — делится мнением специалист. — Возможно, нововведения уже коснутся ребят, которых будут призывать в 2020 году. Таким образом, мы предпринимаем необходимые меры, чтобы в 2022-м у нас не возникло проблем с призывом.

Важно, чтобы люди понимали: эта мера необходима. Если случится большой некомплект личного состава, нагрузка на того, кто служит, возрастет. А почему кто-то должен брать на себя больше лишь потому, что кто-то другой не пошел в армию? Думаю, это несправедливо, поэтому решение сократить число отсрочек нужно и своевременно.

 
 
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Министерство обороны по согласованию с другими госорганами предлагает сократить количество отсрочек от призыва. Специалист пояснил, с чем это связано и кого...
 
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