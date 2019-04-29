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По факту сильного лесного пожара в Гродненском районе возбуждено уголовное дело
30.04.2019 18:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно следователи возбудили уголовное дело по факту уничтожения и повреждения по неосторожности леса и древесно-кустарниковой растительности, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере,
Следователи установили, что пожар около деревни Криничное разгорелся на площади около 770 гектаров и уничтожил леса лесного фонда Ивацевичского военный лесхоза, Гожского лесничества и Гродненского лесхоза. Пожар причинил ущерб на сумму более 500 базовых величин.
Сейчас следователи и милиция устанавливают, по вине кого могло произойти возгорание.
Напомним, информация о горении сухой растительности и редколесья на полигоне «Гожский» в центре оперативного управления областного УМЧС поступила 24 апреля в 14.36. По прибытии подразделений МЧС было установлено, что лес горит по обе стороны автомобильной трассы Р42 Гродно — Гожа — граница Литовской Республики.
В МЧС рассказали, что для
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Следователи установили, что пожар около деревни Криничное разгорелся на площади около 770 гектаров и уничтожил леса лесного фонда Ивацевичского военный лесхоза,...
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