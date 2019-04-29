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Приключения борисовчан в «Цветочном городе»

30.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Ребята вот уже 15 лет принимают гостей из Московской области, но этот сбор оказался особенным. Он стал международным! Международный статус ему обеспечили мы – участники клуба ЮНЕСКО «Млечный Путь» из города Борисова.

Красной нитью сквозь два дня сбора проходила история Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Произведение тесно перекликалось со всем, происходящим на сборе. На эти два дня мы, и правда, стали малышами и малышками. Было сложно не поверить в эту сказку, ведь весь лагерь превратился в город цветов с жителями бульвара Васильков, аллеи Ромашек, улицы Колокольчиков, проспекта Пионов.

Два дня были насыщены квестами, песнями, мастер-классами, театральными постановками. Нашлось время для образовательных мероприятий и серьезных разговоров.

Мы представили свой клуб, рассказали про РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО», провели небольшую викторину про Беларусь и организовали мастер-класс, где познакомили ребят с нашими играми и танцами.

Это были яркие два дня, наполненные новыми знакомствами и приключениями.

Мы надеемся на скорую встречу и продолжение знакомства.

                                                                            

Сюткин Никита,

клуб ЮНЕСКО «Млечный Путь»

 
Теги: знакомства
 
 
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