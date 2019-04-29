Читай, солдат

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– Моя мама работала в детской библиотеке в Борисове. Вместе с ней я засиживались там допоздна. Иногда даже засыпала на подшивках газет. Мне казалось, что в мире нет лучше профессии, чем быть в окружении книг и газет. Из них я узнавала много интересного и нового, – рассказала Елена Владимировна.

Библиотечный фонт части составляет около семи тысяч экземпляров книг. Основная часть посетителей – это солдаты. Они всегда с охотой идут в храм знаний и книг. Воины знают, что приветливый библиотекарь любезно предложит лучшее, что есть в библиотеке, подскажет и посоветует. Да и настроение поднимет: Елена Владимировна по-матерински интересуется делами юношей. Доброе слово не только бодрит, но и греет душу. Особенно людям, живущих за сотни километров от родного дома.

Елена Королевич вместе с военными выезжает на полигоны. Там, среди лесов, разбитых полей и огненных залпов орудий, она продолжает свою работу. Она знает, что после боевой учебы солдат придет в палатку, зажжет лампу, и в теплом мягком свете будет листать страницы новенькой книги... Отдыхает солдат. Коротает время. Чехов, Ремарк, Дюма…

Непростое дело у работников библиотек. Елена Владимировна готова на все, что от нее зависит. Главное, чтобы солдат получил не просто книгу, а душевное спокойствие, знания и отдых.

– Взамен я ничего не прошу, – завершила рассказ Елена Королева. – Хотя слова благодарности звучат постоянно. И этого мне достаточно. Я рада, что книга продолжает жить. Читайте, солдаты. Читайте.

Александр Гончаров, фото автора