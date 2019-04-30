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Прокуратура Бреста вынесла предупреждение пяти противникам строительства аккумуляторного завода

30.04.2019 23:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прокуратуру Бреста 30 апреля вызвали пятерых противников строительства аккумуляторного завода, в том числе правозащитника Романа Кисляка.

Как сообщил БелаПАН правозащитник, вызов коснулся тех, кто в первой половине дня 29 апреля в социальных сетях и мессенджерах распространил информацию о том, что в Бресте в парке Воинов-Интернационалистов состоится митинг «Брестчане против свинца».

«Мы имели на это право сразу же после подачи 19 апреля в Брестский горисполком уведомления о проведении митинга. В случае его запрета власти в соответствии с законом обязаны не позже чем за пять дней до акции проинформировать об этом организаторов. На утро 29 апреля никаких сообщений из горисполкома не было. Я как один из заявителей получил по почте письмо горисполкома о запрете митинга только вечером 29 апреля», — отметил правозащитник.

По словам Кисляка, несмотря на это, всем пятерым в прокуратуре вынесли официальное предупреждение о недопустимости нарушения закона «О массовых мероприятиях».

«Мы не нарушали законов и данные предупреждения воспринимаем как попытку запугать тех, кто выступает против аккумуляторного завода, — заявил правозащитник. — Сегодня я обратил внимание заместителя прокурора Бреста на нарушение горисполкомом в данном случае закона «О массовых мероприятиях».

Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Его планируют запустить в мае. На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта.

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 88 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек.

Противники завода собираются с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте.

25 апреля этого года в Администрацию президента передано новое коллективное обращение противников строительства аккумуляторного завода.

 
Теги: Брест
 
 
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Всем пятерым в прокуратуре вынесли официальное предупреждение о недопустимости нарушения закона «О массовых мероприятиях».
 
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