Нашлись оба подростка, которых искали на Гомельщине

Источник материала: Tut.by

17-летняя Кристина Транькова, которая пропала днем 27 апреля, нашлась. Об этом TUT.BY сообщила ее мама.

Напомним, последний раз одиннадцатиклассница выходила на связь с родными днем 27 апреля. Затем ее телефон был недоступен.

Но вот мама девочки рассказала, что час назад дочка вернулась.

— Потом, все потом. Сейчас мне надо прийти в себя, — сказала женщина и уточнила лишь, что в поиске дочери ей помогали все — милиция, родные, друзья. — Но нашли девочку волонтеры из «Симурана» и еще один очень хороший человек, — уточнила мама школьницы.

Позже в поисково-спасательном отряде «Симуран» сообщили, что примерно в 22.30 нашелся и 16-летний Александр Михневич из Калинковичей. В понедельник парень вышел из школы и пропал. Теперь и он дома.