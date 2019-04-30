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Сохраним память на века

01.05.2019 — Новости Общества | Прыпяцкая прауда (Наровля)  
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Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)

Сохраним память на века
Общественная акция «Память поколений» по наведению порядка на партизанской стоянке прошла в преддверии 9 Мая. Ее инициаторы — отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома.

Этот объект выбран не случайно. Партизанская стоянка — особое место на карте Наровлянского района, где каждый кусочек земли, каждое дерево хранит память о событиях Великой Отечественной войны. В наведении порядка здесь приняли участие около 20 человек. Среди них председатели общественных объединений и организаций, сотрудники спецлесхоза.

Наталья ЛОПАТИНА, фото Виктора ПАВЛОВА

 
 
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