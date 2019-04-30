Сохраним память на века

Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)





Общественная акция «Память поколений» по наведению порядка на партизанской стоянке прошла в преддверии 9 Мая. Ее инициаторы — отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома.



Этот объект выбран не случайно. Партизанская стоянка — особое место на карте Наровлянского района, где каждый кусочек земли, каждое дерево хранит память о событиях Великой Отечественной войны. В наведении порядка здесь приняли участие около 20 человек. Среди них председатели общественных объединений и организаций, сотрудники спецлесхоза.

Наталья ЛОПАТИНА, фото Виктора ПАВЛОВА