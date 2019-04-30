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Масштабный благотворительный проект под названием «Я вижу!» реализуется в Витебской области

01.05.2019 — Новости Общества | Жыцце Прыдзвiння (Витебск)  
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Источник материала: Жыцце Прыдзвiння (Витебск)

Он направлен на диагностику состояния зрения и оказание офтальмологической помощи детям из сельской местности. В ходе его врачи-офтальмологи обследуют 14000 школьников из 19 районов северного региона.  Для учреждений образования Витебского района определен график с 11 октября по 20 декабря.

Масштабный благотворительный проект под названием «Я вижу!» реализуется в Витебской области

На снимке: Маргарита Халатрян, Елена Богданович, Ирина Чернякова
и Николай Бределев во время пресс-конференции

Организаторами проекта, стартовавшего в 2016 году, выступают Белорусский детский фонд и компания velcom | A1 при поддержке Витебского облисполкома и Министерства здравоохранения Республики Беларусь. За три года осмотры детей уже прошли в Гомельской, Брестской и Могилевской областях, проверено зрение почти у 37000 мальчишек и девчонок. Анализ данных свидетельствует, что более чем 33 % обследованных ребят имеют различные патологии, причем более половины из этого числа впервые выявлено именно в рамках проекта «Я вижу!».

Витебщина стала четвертым регионом, где реализуется благотворительный проект. О его целях, задачах и планах организаторы рассказали на пресс-конференции, которую открыла заместитель директора Белорусского детского фонда Ирина Чернякова. Как подчеркнула главный специалист отдела организации медицинской помощи главного управления по здравоохранению облисполкома Ирина Михеенко, подобные осмотры дают большой положительный эффект, ведь чем раньше нарушения зрения выявлены, тем больше шансов не допустить развития серьезных патологий в будущем. «В числе главных целей образовательных учреждений не только обеспечение высокого качества обучения, но и сохранение, укрепление здоровья детей, поэтому наши интересы совпадают»,  — отметила первый заместитель начальника главного управления по образованию облисполкома Елена Богданович.


Масштабный благотворительный проект под названием «Я вижу!» реализуется в Витебской области

На снимке: портативное оборудование для проверки зрения

Для эффективной работы выездных бригад врачей в регионе оборудованы два автомобиля с необходимым портативным оснащением. Все расходы, связанные с работой мобильных офтальмологических бригад, включая закупку специального оборудования, оплату труда водителей и врачей, финансируются Белорусским детским фондом из средств, собранных компанией velcom | A1 в ходе традиционной благотворительной акции «Делать добро так просто!». В этом году сумма благотворительной помощи, перечисленной на счет Белорусского детского фонда для осуществления проекта «Я вижу!», составила 176 920 рублей, сообщил начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom | A1 Николай Бределев. «Те изменения, которые компания сейчас переживает, не влияют на наши партнерские отношения в рамках проекта «Я вижу!»,  — подчеркнул он.  Начиная с 11 марта, две бригады врачей-офтальмологов  уже осмотрели 1413 детей в двух районах Витебской области  — Сенненском и Верхнедвинском. Проверка зрения учащихся 1-11-х классов сельских школ выявила нарушения зрения у 37,6% осмотренных, 204 ребенка нуждались в очковой коррекции.

В зависимости от результатов обследований и установленных диагнозов школьники получают рецепты на очки или необходимые медикаменты. Им выдаются памятки с полезными советами по сохранению здоровья глаз и правильному зрительному режиму, разработки специальных упражнений для органа зрения. При необходимости ребят направляют в Витебский областной детский клинический центр для углубленной диагностики, консервативного или оперативного лечения. Врач-офтальмолог центра Маргарита Халатрян  поделилась наблюдениями из личной практики, продемонстрировала портативное оборудование, с которым специалисты выезжают в сельские школы.

Данный проект является подтверждением плодотворного партнерства:  объединенные усилия общественной организации, бизнеса и государства дают результаты в решении конкретных задач.

Нина Столяренко
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