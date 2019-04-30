|
Служба протокола, брак, розовые волосы. Что стало с победительницами конкурса «Королева Весна»
01.05.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Конкурс «Королева Весна» проходит в Беларуси с начала двухтысячных. Организаторы — Белорусский республиканский союз молодежи и Российский союз молодежи. Участницы — студентки вузов. Победительницы иногда попадают на встречи с президентом. TUT.BY посмотрел, как изменилась жизнь последних победительниц конкурса.
В этом году конкурс
Своя школа танцев и встречи с президентом
В 2018 году титул «Королева Весна»
Марии 20 лет, она живет в Витебске, учится в Витебском государственном университете имени Машерова по специальности «романо-германская филология» на переводчика. Кроме того, у нее есть своя школа «Северная столица», где девушка преподает детям бальные танцы.
Танцами девушка помогает семье. Папа у девушки бывший милиционер, около двадцати лет назад он получил ранение.
— В этом году врачи сказали, что ему нужно менять тазобедренный сустав. Операция стоила пять тысяч рублей, мы брали деньги в долг — потому что их нужно было найти за неделю, и делали операцию, — рассказала она нам недавно.
Девушка признается, что всю сумму долга отработала в школе, для этого еще и подрабатывала в детском саду.
Мария не активна в соцсетях и совсем редко выкладывает фотографии в Instagram. Говорит, что конкурс дал новый толчок для развития в творчестве.
Розовые волосы и бодибилдинг
Титул «Королева Весна-2017»
После победы в конкурсе девушка стала фитнес-инструктором, вышла замуж. О своих увлечениях спортом Снежана рассказывала и на конкурсе БРСМ. Теперь она участвует в других соревнованиях — по бодибилдингу, а образ «Королевы весны» стал более ярким и смелым.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)