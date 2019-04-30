Служба протокола, брак, розовые волосы. Что стало с победительницами конкурса «Королева Весна»

Источник материала: Tut.by

Конкурс «Королева Весна» проходит в Беларуси с начала двухтысячных. Организаторы — Белорусский республиканский союз молодежи и Российский союз молодежи. Участницы — студентки вузов. Победительницы иногда попадают на встречи с президентом. TUT.BY посмотрел, как изменилась жизнь последних победительниц конкурса.

В этом году конкурс выиграла первокурсница из Гродно Татьяна Щербач. Девушка увлекается пением и собирается стать логопедом.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Своя школа танцев и встречи с президентом

В 2018 году титул «Королева Весна» получила студентка из Витебска Мария Соловьева. Не так давно СМИ заметили девушку на встрече с президентом. По случаю столетия комсомола Лукашенко общался с активом БРСМ во Дворце независимости. Соловьева сидела по левую руку от президента.



Александр Лукашенко на встрече с активом БРСМ, 29 октября 2018 года. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Марии 20 лет, она живет в Витебске, учится в Витебском государственном университете имени Машерова по специальности «романо-германская филология» на переводчика. Кроме того, у нее есть своя школа «Северная столица», где девушка преподает детям бальные танцы.

Танцами девушка помогает семье. Папа у девушки бывший милиционер, около двадцати лет назад он получил ранение.

— В этом году врачи сказали, что ему нужно менять тазобедренный сустав. Операция стоила пять тысяч рублей, мы брали деньги в долг — потому что их нужно было найти за неделю, и делали операцию, — рассказала она нам недавно.

Девушка признается, что всю сумму долга отработала в школе, для этого еще и подрабатывала в детском саду.

Мария не активна в соцсетях и совсем редко выкладывает фотографии в Instagram. Говорит, что конкурс дал новый толчок для развития в творчестве.

Розовые волосы и бодибилдинг

Титул «Королева Весна-2017» получила студентка из Витебска Снежана Михейцева. Сейчас девушке 23 года, она закончила Витебский технологический университет, училась на товароведа.



Мария на конкурсе «Королева Весна». Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

После победы в конкурсе девушка стала фитнес-инструктором, вышла замуж. О своих увлечениях спортом Снежана рассказывала и на конкурсе БРСМ. Теперь она участвует в других соревнованиях — по бодибилдингу, а образ «Королевы весны» стал более ярким и смелым.