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В Горках 4 мая будет днем безвозмездного труда - так решили чиновники
01.05.2019 08:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Горках 4 мая решили сделать днем безвозмездного труда — так решил райисполком,
Предприятиям, организациям, сельским исполнительным комитетам рекомендовано провести в этот день субботник на рабочих местах или заняться благоустройством Горок, сельских населенных пунктов.
Такое решение Горецкий райисполком принял для активизации работы по наведению порядка на земле, для благоустройства сельских населенных пунктов Горецкого района, подготовки к районному празднику тружеников села «Дожинки-2019».
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Всем рекомендовано провести в этот день субботник на рабочих местах или заняться благоустройством Горок, сельских населенных пунктов.
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