Прямые трансляции торжеств в День Победы и спецпроекты запланированы в эфире Белтелерадиокомпании

Источник материала: Газета Авангард





Теле- и радиоканалы Белтелерадиокомпании к 74-й годовщине Победы над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне подготовили праздничный эфир, сообщили БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.

«Зрители увидят прямые трансляции основных торжественных мероприятий, игровые и документальные фильмы, специальные выпуски проектов и концертные программы. Все телеканалы украсят красочные логотипы, а 9 мая в 17.55 Белтелерадиокомпания присоединится к Минуте молчания, посвященной памяти жертв и героев Великой Отечественной войны», — рассказали в пресс-службе. Празднование Дня Победы на «Беларусь 1» начнется 6 мая вместе со стартом тематических межпрограммных роликов «Символы Победы», которые напомнят об истории и значимости самых известных знамен, орденов, памятников Великой Отечественной войны. В этот же день в 21.45 будет представлен документальный фильм Агентства теленовостей «Они убивали ангелов». Журналисты побывали в крупнейшем нацистском лагере смерти Освенцим, чтобы раскрыть страшные медицинские эксперименты фашистов и показать судьбы детей, которые оказались за колючей проволокой. 7 мая в 21.45 еще одна документальная лента АТН «10 дней ада» расскажет о нечеловеческих условиях в лагере смерти Озаричи.

8 мая в 21.45 телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24» покажут торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню Победы. По окончании концертной программы в 23.20 зрителей ждет документальное кино «Армия тьмы». Журналисты АТН побывали в немецком Бундесархиве, в Центральном ведомстве по расследованию нацистских преступлений в Людвигсбурге, в бывших казармах в Люнебурге и в зале Нюрнбергского процесса, чтобы пролить свет правды на преступления солдат Вермахта.

9 мая в 11.00 на «Беларусь 1» и «Беларусь 24» начнется прямая трансляция возложения цветов и венков к монументу Победы в Минске в рамках акции «Беларусь помнит!». В 18.20 в эфире «Беларусь 1» состоится премьера документального фильма «OST», созданного творческой командой телеканала. Это кино о судьбах белорусов, вывезенных в Германию во время Великой Отечественной. Из документальной ленты зрители узнают, где находились лагеря и заводы, на которых работали остарбайтеры, и какие были условия их содержания. В постановочных съемках были задействованы современные белорусские подростки — ровесники реальных героев того времени. Фильм «OST» также будет представлен в эфире международного спутникового телеканала «Беларусь 24».

На телеканале «Беларусь 2» с 6 по 10 мая будет выходить цикл видеороликов АТН «Моя война». 9 мая в 7.00 праздничный эфир откроет военная кинолента Игоря Добролюбова «Мама, я жив» («Беларусьфильм», 1985). В 8.30 телезрители увидят драму Сергея Лозницы по одноименной повести Василя Быкова «В тумане» (Россия-Германия-Нидерланды-Латвия-Беларусь, 2012). В 10.40 канал представит документальный фильм Ксении Луцкиной «Время сильных». В 22.05 «Беларусь 2» покажет все эпизоды сериала Александра Франскевича-Лайе и Алексея Дударева «Не покидай меня» (Россия, 2014), снятого по одноименной пьесе белорусского драматурга.

В эфире «Беларусь 3» на протяжении всей праздничной недели будет представлено тематическое военное игровое кино разных лет, а в будние дни зрители увидят сразу несколько документальных проектов, посвященных теме Великой Отечественной. Отличительной особенностью праздничного эфира 9 мая станет трансляция фильмов, концертов и проектов без перерывов на рекламу и анонсы.

В праздничные дни в эфире «НТВ-Беларусь» будет представлено большое количество отечественного контента. Так, 6 мая телеканал предложит зрителям 9 серий документального проекта АТН «Символы Победы» о судьбах памятников Великой Отечественной войны в странах бывшего соцлагеря. Тематический эфир в День Победы в 7.50 откроет фильм Маргариты Касымовой и Ивана Павлова «Глубокое течение» (Беларусь, 2005). Парад Победы, который будет проходить в Москве на Красной площади, телезрители увидят в прямой трансляции в 10.00.

Первый национальный канал Белорусского радио 9 мая проведет тематическую эфирную акцию «День Победы». В течение всего дня в эфире будут прямые включения с мест празднования в белорусской столице и регионах страны. В 11.00 начнется прямая радиотрансляция акции «Беларусь помнит» с церемонией возложения венков и цветов к монументу Победы в Минске. Хронику освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков на основе архивных и музейных документов представит проект «Вызваленне і Перамога». Воспоминания ветеранов прозвучат и в специальном выпуске документально-публицистического проекта «Эпізоды Вялікай вайны». Эфир украсят концертные программы с песнями военных лет, белорусская патриотическая поэзия в исполнении театральных артистов и ведущих радиоканала.

В вечерней программе «Вітаем, віншуем, жадаем!» слушатели смогут поздравить родных и близких с Великим праздником Победы. С 6 по 13 мая в программе «Тэатр Беларускага радыё» будут транслироваться радиоспектакли белорусских авторов на тему войны.-0-

Читать полностью: https://m.belta.by/society/view/prjamye-transljatsii-torzhestv-v-den-pobedy-i-spetsproekty-zaplanirovany-v-efire-belteleradiokompanii-346058-2019/

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