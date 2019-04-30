1 мая в Республике Беларусь проводится Международный «Астма-день»

Источник материала: Светлы шлях

Его целью является привлечь внимание общественности всего мира к проблеме бронхиальной астмы.

Астма — периодическое сужение дыхательных путей, вызывающее одышку и свистящее дыхание. Астма может наблюдаться в любом возрасте, но до половины всех новых случаев астмы сейчас диагностируется у детей младше 10 лет. Чаще астма наблюдается у мужчин.

Согласно оценкам ВОЗ, во всем мире от астмы страдают около 300 миллионов человек. Астма является наиболее распространенным хроническим заболеванием у детей.

Астма является проблемой общественного здравоохранения не только в странах с высоким уровнем дохода: она встречается во всех странах независимо от уровня развития.

Наиболее весомыми факторами риска возникновения астмы является сочетание генетической предрасположенности и воздействия таких факторов окружающей среды в виде вдыхаемых веществ и частиц, которые могут вызвать аллергическую реакцию или раздражение дыхательных путей, как:

аллергены в помещении (например клещи домашней пыли в постельном белье, коврах и мягкой мебели, загрязнение и перхоть домашних животных);

уличные аллергены (например, пыльца растений и плесеневые грибы);

табачный дым;

химические раздражающие вещества на рабочем месте;

загрязнение воздуха.

Другими триггерами астмы могут быть холодный воздух, крайне эмоциональное возбуждение, например гнев или страх, и физические упражнения. Даже некоторые лекарства могут вызвать астму: аспирин и другие нестероидные противовоспалительные средства и бета-блокаторы (которые используются для лечения высокого кровяного давления, болезней сердца и мигрени).

Имеют место случаи не распознания астмы и ее недолеченности, что оборачивается значительным бременем для больных и их семей и, возможно, ограничивает деятельность человека на всю жизнь.

Хотя астма не поддается излечению, надлежащее ведение может взять под контроль эту болезнь и позволить людям жить качественной жизнью.

Для облегчения симптомов используются препараты для кратковременного приема. Лица со стойкими симптомами должны ежедневно принимать препараты продолжительного употребления, чтобы взять под контроль воспаление и предотвратить симптомы и обострения.

Лекарство не является единственным средством борьбы с астмой. Важно также избегать триггеров астмы — стимулирующих воздействий, которые вызывают раздражение и воспаление дыхательных путей. Благодаря медицинской поддержке каждый пациент-астматик должен усвоить, каких триггеров ему или ей следует избегать. Большинство взрослых и детей с астмой могут вести нормальную жизнь при условии, что они строго следуют советам врачей и принимают лекарства по лечебному плану.

Врач-валеолог Сморгонской ЦРБ Елена ШИХАЛЁВА.