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1 мая в Республике Беларусь проводится Международный «Астма-день»
01.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Его целью является привлечь внимание общественности всего мира к проблеме бронхиальной астмы.
Астма — периодическое сужение дыхательных путей, вызывающее одышку и свистящее дыхание. Астма может наблюдаться в любом возрасте, но до половины всех новых случаев астмы сейчас диагностируется у детей младше 10 лет. Чаще астма наблюдается у мужчин.
Согласно оценкам ВОЗ, во всем мире от астмы страдают около 300 миллионов человек. Астма является наиболее распространенным хроническим заболеванием у детей.
Астма является проблемой общественного здравоохранения не только в странах с высоким уровнем дохода: она встречается во всех странах независимо от уровня развития.
Наиболее весомыми факторами риска возникновения астмы является сочетание генетической предрасположенности и воздействия таких факторов окружающей среды в виде вдыхаемых веществ и частиц, которые могут вызвать аллергическую реакцию или раздражение дыхательных путей, как:
аллергены в помещении (например клещи домашней пыли в постельном белье, коврах и мягкой мебели, загрязнение и перхоть домашних животных);
уличные аллергены (например, пыльца растений и плесеневые грибы);
табачный дым;
химические раздражающие вещества на рабочем месте;
загрязнение воздуха.
Другими триггерами астмы могут быть холодный воздух, крайне эмоциональное возбуждение, например гнев или страх, и физические упражнения. Даже некоторые лекарства могут вызвать астму: аспирин и другие нестероидные противовоспалительные средства и бета-блокаторы (которые используются для лечения высокого кровяного давления, болезней сердца и мигрени).
Имеют место случаи не распознания астмы и ее недолеченности, что оборачивается значительным бременем для больных и их семей и, возможно, ограничивает деятельность человека на всю жизнь.
Хотя астма не поддается излечению, надлежащее ведение может взять под контроль эту болезнь и позволить людям жить качественной жизнью.
Для облегчения симптомов используются препараты для кратковременного приема. Лица со стойкими симптомами должны ежедневно принимать препараты продолжительного употребления, чтобы взять под контроль воспаление и предотвратить симптомы и обострения.
Лекарство не является единственным средством борьбы с астмой. Важно также избегать триггеров астмы — стимулирующих воздействий, которые вызывают раздражение и воспаление дыхательных путей. Благодаря медицинской поддержке каждый пациент-астматик должен усвоить, каких триггеров ему или ей следует избегать. Большинство взрослых и детей с астмой могут вести нормальную жизнь при условии, что они строго следуют советам врачей и принимают лекарства по лечебному плану.
Врач-валеолог Сморгонской ЦРБ Елена ШИХАЛЁВА.
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Его целью является привлечь внимание общественности всего мира к проблеме бронхиальной астмы.
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