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Председатель районного объединения профсоюзов Викентий Найдич: «Основное направление нашей работы – защита прав трудящихся»

01.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

1 Мая – Праздник труда и «профессиональный» праздник профсоюзов. К этому дню принято подводить итоги проделанной работы за трудовой год. С каким багажом подошли профсоюзы к этому празднику? Корреспондент попросил ответить на этот вопрос председателя районного объединения профсоюзов Викентия Найдича.

Председатель районного объединения профсоюзов Викентий Найдич: «Основное направление нашей работы – защита прав трудящихся»

- Основное направление нашей работы – защита прав трудящихся, их интересов, - сказал Викентий Иванович. - Надо отметить, что почти все нарушения устраняются в положенный срок. Большинство проблем, которые мы выявляем в ходе мониторингов или с которыми приходят граждане, решается путем переговоров с руководителями предприятий и организаций. Но если мирным путем не удается исправить ситуацию, то профсоюзы готовы отстаивать интересы трудящихся в суде. В 2018 году в целом по Беларуси судами были рассмотрены 104 дела, в которых интересы граждан представляли профсоюзные правовые инспекторы труда. При непосредственном участии профсоюзов восстановлено на работе 99 человек.

- С какими вопросами чаще всего обращаются работники предприятий и организаций?

- В нашем районе каждый месяц проводятся правовые приемы граждан. В них участвуют председатель районного объединения профсоюзов, прокурор района, правовой инспектор Федерации профсоюзов Беларуси. Пришедших на прием работников чаще всего волнуют вопросы, связанные с оплатой труда, продолжительностью рабочего дня, предоставлением отпуска, законностью увольнения с работы. Есть жалобы на непредоставление спецодежды, средств индивидуальной защиты, неудовлетворительную организацию рабочего места. Люди также обращаются с жилищными вопросами. Некоторые из них решаются на районном уровне. Наиболее сложные требуют дополнительного изучения специалистами республиканских министерств и ведомств, к которым обращается правовой инспектор ФПБ.

- Что важное произошло в 2018 году в профсоюзном движении?

- В прошлом году Федерация профсоюзов Беларуси выступила одним из разработчиков законопроекта Трудового кодекса. В него внесли около 40 предложений, которые были сформированы на основе запросов и проблем, поступивших из трудовых коллективов. Еще одним важным прошлогодним событием является подписание Генерального соглашения между Правительством Республики Беларусь, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2019 - 2021 годы. В новом генсоглашении были отражены наиболее значимые для нашего общества вопросы: увеличение зарплаты, обеспечение занятости населения, сдерживание цен на наиболее важные продукты питания, сохранение социальных гарантий для трудящихся.

- Пользуясь случаем, что бы Вы пожелали жителям нашего района в преддверии 1 Мая?

- Уважаемые жители Сморгонщины, профсоюзные активисты и члены профсоюзов! Поздравляю вас с наступающим Праздником Весны и Труда! Желаю всем трудящимся, чтобы соблюдались их права, увеличивалась зарплата, улучшались условия труда. Здоровья, благополучия, мира и добра.

Беседовал Юрий ЯНУШКЕВИЧ.

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1 Мая – Праздник труда и «профессиональный» праздник профсоюзов. К этому дню принято подводить итоги проделанной работы за трудовой год. С каким багажом подошли...
 
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