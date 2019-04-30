В Пинске нотариусы бесплатно проконсультируют 4 мая

4 мая республиканская акция по бесплатному консультированию граждан и юридических лиц по вопросам, касающимся совершения нотариальных действий, приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественный войне, проводится нотариусами:
нотариальной конторы г. Пинска (ул. Первомайская, 181),
нотариального бюро №4 г. Пинска (ул. Иркутско-Пинской Дивизии, 36),
нотариальной конторы Пинского района (ул. Днепровской флотилии, 41).
Напомним, даты бесплатных консультаций граждан и представителей юридических лиц установлены правлением Белорусской нотариальной палаты и приурочены к государственным праздникам и иным памятным датам нашей страны. Так, обратиться к нотариусу и получить ответы на интересующие вопросы можно в следующие дни:
2 июля – акция, приуроченная к празднованию Дня Независимости и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков;
14 октября – акция, посвященная Дню матери в Беларуси;
29 ноября – акция, приуроченная к празднованию Дня юриста.