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В Пинске нотариусы бесплатно проконсультируют 4 мая

01.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске нотариусы бесплатно проконсультируют 4 мая
4 мая республиканская акция по бесплатному консультированию граждан и юридических лиц по вопросам, касающимся совершения нотариальных действий, приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественный войне, проводится нотариусами:

  • нотариальной конторы г. Пинска (ул. Первомайская, 181),
  • нотариального бюро №4 г. Пинска (ул. Иркутско-Пинской Дивизии, 36),
  • нотариальной конторы Пинского района (ул. Днепровской флотилии, 41).

Напомним, даты бесплатных консультаций граждан и представителей юридических лиц установлены правлением Белорусской нотариальной палаты и приурочены к государственным праздникам и иным памятным датам нашей страны. Так, обратиться к нотариусу и получить ответы на интересующие вопросы можно в следующие дни:

  • 2 июля – акция, приуроченная к празднованию Дня Независимости и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков;
  • 14 октября – акция, посвященная Дню матери в Беларуси;
  • 29 ноября – акция, приуроченная к празднованию Дня юриста.

 

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