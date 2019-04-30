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Контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района проводит инспекция госпожнадзора

01.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района проводит инспекция госпожнадзора
Главным государственным инспектором г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Лозюком Вячеславом Ивановичем, совместно с государственным инспектором г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Шкабарой Андреем Викторовичем, в соответствии с пунктом 225 плана выборочных проверок на первое полугодие 2019 года в Брестской области, в проведена проверка соблюдения Филиалом «Управления производственно-технологической комплектации» Открытого акционерного общества «Строительный трест № 2» (Брестская область, г. Пинск, ул. Калиновского, д. 3, УНП 2010152016) законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации. В ходе проведения проверки выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7.

В отношении директора Филиала «Управления производственно-технологической комплектации» Открытого акционерного общества «Строительный трест № 2» Демчука Сергея Васильевича приняты меры административного воздействия.

Главный специалист ИНиП Пинского ГРОЧС А.В. Шкабара.

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