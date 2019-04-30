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Кратковременные дожди пройдут местами по Беларуси 2 мая
01.05.2019 10:50 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди пройдут местами по Беларуси 2 мая. Ожидается порывистый ветер, местами ночные заморозки, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг ожидается переменная облачность. Ночью по юго-востоку, днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется ночью слабый, днем юго-западный, западный порывистый, местами сильный.
Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, местами ожидаются заморозки до нуля - минус 2. В середине дня будет 12-18 градусов тепла.-0-
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1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди пройдут местами по Беларуси 2 мая. Ожидается порывистый ветер, местами ночные заморозки, сообщили БЕЛТА в...
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