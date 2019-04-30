По ночам нельзя и подальше от домов. МЧС предлагает обсудить ограничения на использование пиротехники

Источник материала: Tut.by

С 1 мая по 30 июня проводится общественное обсуждение совместной инициативы МЧС и МВД по вопросу введения ограничений на применение пиротехнических изделий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: Евгений Ерчак

В ведомстве привели данные статистики. В Беларуси только за период рождественских и новогодних праздников в 2018 г. произошел 71 несчастный случай (травмирован 71 человек, из них 27 детей), а в 2019 году — 34 несчастных случая (травмированы 34 человека, из них 11 детей).

В МЧС пояснили, что главная опасность пиротехники — не плохое качество применяемых пиротехнических изделий (как правило, все они сертифицированы и имеют надлежащее качество), а банальное нарушение правил безопасности при их использовании: люди просто не читают и не выполняют требования из инструкции по эксплуатации.

В связи с этим МЧС совместно с МВД «проводит анализ целесообразности введения ограничений по применению пиротехнических изделий».

В ведомствах предлагают определить в населенных пунктах перечень мест (подальше от жилых домов), где будет разрешено применение пиротехнических изделий бытового назначения III класса опасности (в том числе подкласса опасности IIIа), а также проведение юридическими лицами фейерверков с использованием пиротехнических изделий IV и V классов опасности.

МЧС и МВД также предлагают ввести запрет на использование пиротехники с 22 до 6 часов, а также регламентировать продолжительность проведения фейерверков.

Имеющиеся мнения, обоснованные замечания и предложения просят направлять по e-mail: gornadzor@tut.by или сообщать телефону (8017) 212−43−60.