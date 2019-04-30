|
«Мы скинемся и оплатим». Генпрокурор велел найти адвоката и работу для витеблянки, потерявшей руку на заводе
01.05.2019 11:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жительнице Витебска Ольге Витковской (Товпенец), которая в 2016 году
Напомним, Александр Конюк 30 апреля
В этот же день Александр Конюк провел на «Витебскмясомолпроме» прием граждан. Туда пригласили и Ольгу Витковскую.
— От этой встречи я нахожусь под огромным впечатлением до сих пор! Я никогда не думала, что кто-то из чиновников такого высокого ранга обратит внимание на мои проблемы. Думала, что человек, у которого нет денег, ничего не значит в нашем обществе. Оказалось, это не так, и у меня теперь появилась вера в людей, вера в лучшее. Огромное спасибо порталу TUT.BY, который
Ольга рассказывает, что накануне ей позвонил прокурор области Вадим Сущинский, предложил прийти на встречу с генпрокурором.
— Я согласилась. 30 апреля за мной заехала машина, и меня доставили на место. На прием к Александру Конюку меня пригласили первой. Генпрокурор в разговоре со мной выразил возмущение, что уголовное дело в отношении директора предприятия, где я работала, так долго расследовали. Мол, даже убийство расследуют меньше года, а тут целых три года потратили на расследование ЧП на производстве. Сказал, что будет «жестко контролировать» это дело.
Ольга Витковская не работает: женщину, по ее словам, никуда не брали с такой травмой. Генпрокурор поинтересовался у нее, на что она живет.
— Я сказала: на пенсию в 172 рубля. Александр Конюк заявил присутствовавшим на приеме начальникам, чтобы ему в течение 15 дней предоставили отчет о том, где эта девушка будет работать.
Александр Конюк также распорядился, чтобы Ольге предоставили адвоката:
— Сказал, чтобы адвокат был профессиональный. И заметил: «Если работа хорошего адвоката будет стоить денег, мы, прокуроры, скинемся и оплатим его услуги».
После встречи с генпрокурором Ольгу отвезли в областную коллегию адвокатов на улице Советской, 2а.
— Там мне сказали, что на ближайшее судебное заседание — 2 мая — адвоката еще не будет, так как ему нужно время, чтобы ознакомиться с делом. А потом, мол, идут длинные майские выходные… Разговор закончился тем, что записали мой номер телефона и пообещали со мной связаться по поводу адвоката.
Чуть позже в тот же день Ольгу также пригласили в управление занятости комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома.
— 30 апреля был сокращенный рабочий день, и когда мне позвонили, он уже подходил к концу. Но меня согласились подождать. Я пришла, у меня поинтересовались: а кем бы вы хотели работать? Я говорю: «Выбор у меня небольшой с моей травмой, но я буду рада любой работе». У меня спросили: «Вам, наверное, подойдет работа сторожа или охранника?». Я согласилась. Пообещали, что на работу устроят в течение месяца. Я в приятном шоке: три года не могла найти работу, а тут в один день все решилось!
К восьми часам утра 2 мая Ольга пойдет с документами на биржу труда. А в 10.00 в суде Октябрьского района продолжится судебный процесс по обвинению 54-летнего директора ООО «ДелиОст» Олега Радевича в нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Мы скинемся и оплатим». Генпрокурор велел найти адвоката и работу для витеблянки, потерявшей руку на заводе
Накануне, 30 апреля, генпрокурор Александр Конюк провел на ОАО «Витебскмясомолпром» прием граждан, на который пригласили и Ольгу.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)