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«Мы скинемся и оплатим». Генпрокурор велел найти адвоката и работу для витеблянки, потерявшей руку на заводе

01.05.2019 11:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительнице Витебска Ольге Витковской (Товпенец), которая в 2016 году потеряла на производстве кисть левой руки, помогут найти адвоката для защиты в суде, а еще — работу. Проблемы, с которыми столкнулась молодая женщина, взял под личный контроль генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк. Накануне, 30 апреля, глава надзорного ведомства провел на ОАО «Витебскмясомолпром» прием граждан, на который пригласили и Ольгу. Она поделилась с TUT.BY, о чем шел разговор.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Витебске идет суд по делу о травме на заводе. Девушке, потерявшей за станком руку, нужен адвокат

Напомним, Александр Конюк 30 апреля посетил ОАО «Витебскмясомолпром». Он встретился с сотрудниками предприятия, которые написали письмо президенту с просьбой вернуть на работу их гендиректора Валерия Касперовича, обвиняемого в коррупции. Конюк сообщил коллективу «Витебскмясомолпрома», что их руководитель останется под стражей.

В этот же день Александр Конюк провел на «Витебскмясомолпроме» прием граждан. Туда пригласили и Ольгу Витковскую.

— От этой встречи я нахожусь под огромным впечатлением до сих пор! Я никогда не думала, что кто-то из чиновников такого высокого ранга обратит внимание на мои проблемы. Думала, что человек, у которого нет денег, ничего не значит в нашем обществе. Оказалось, это не так, и у меня теперь появилась вера в людей, вера в лучшее. Огромное спасибо порталу TUT.BY, который рассказал о моей ситуации, а также спасибо генеральному прокурору Александру Конюку, который после выхода этой публикации заинтересовался моей историей и решил помочь, — благодарит Ольга Витковская.

Ольга рассказывает, что накануне ей позвонил прокурор области Вадим Сущинский, предложил прийти на встречу с генпрокурором.

— Я согласилась. 30 апреля за мной заехала машина, и меня доставили на место. На прием к Александру Конюку меня пригласили первой. Генпрокурор в разговоре со мной выразил возмущение, что уголовное дело в отношении директора предприятия, где я работала, так долго расследовали. Мол, даже убийство расследуют меньше года, а тут целых три года потратили на расследование ЧП на производстве. Сказал, что будет «жестко контролировать» это дело.

Ольга Витковская не работает: женщину, по ее словам, никуда не брали с такой травмой. Генпрокурор поинтересовался у нее, на что она живет.

— Я сказала: на пенсию в 172 рубля. Александр Конюк заявил присутствовавшим на приеме начальникам, чтобы ему в течение 15 дней предоставили отчет о том, где эта девушка будет работать.

Александр Конюк также распорядился, чтобы Ольге предоставили адвоката:

— Сказал, чтобы адвокат был профессиональный. И заметил: «Если работа хорошего адвоката будет стоить денег, мы, прокуроры, скинемся и оплатим его услуги».

После встречи с генпрокурором Ольгу отвезли в областную коллегию адвокатов на улице Советской, 2а.

— Там мне сказали, что на ближайшее судебное заседание — 2 мая — адвоката еще не будет, так как ему нужно время, чтобы ознакомиться с делом. А потом, мол, идут длинные майские выходные… Разговор закончился тем, что записали мой номер телефона и пообещали со мной связаться по поводу адвоката.


Ольга Витковская (Товпенец) в больнице после операции, 2016 год. Фото: Дмитрий Миртич, «Народные новости Витебска»

Чуть позже в тот же день Ольгу также пригласили в управление занятости комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

— 30 апреля был сокращенный рабочий день, и когда мне позвонили, он уже подходил к концу. Но меня согласились подождать. Я пришла, у меня поинтересовались: а кем бы вы хотели работать? Я говорю: «Выбор у меня небольшой с моей травмой, но я буду рада любой работе». У меня спросили: «Вам, наверное, подойдет работа сторожа или охранника?». Я согласилась. Пообещали, что на работу устроят в течение месяца. Я в приятном шоке: три года не могла найти работу, а тут в один день все решилось!

К восьми часам утра 2 мая Ольга пойдет с документами на биржу труда. А в 10.00 в суде Октябрьского района продолжится судебный процесс по обвинению 54-летнего директора ООО «ДелиОст» Олега Радевича в нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.

В марте 2016 года 34-летняя сортировщица частной фирмы «ДелиОст» Ольга Витковская (в то время носила фамилию бывшего мужа — Товпенец) получила увечье — ей отрезало станком левую кисть.

В отношении директора предприятия Олега Радевича возбудили уголовное дело: помимо нарушения правил охраны труда, его обвинили еще и в служебном подлоге.

Как установило следствие, руководитель, чтобы избежать ответственности, «умышленно, посредством использования других неустановленных лиц» внес в документы заведомо ложные записи о том, что Товпенец (Витковская) прошла инструктажи по технике безопасности и стажировку. Более того, учинил об этом подписи в документах — якобы расписалась в этом сама работница. Но почерковедческая экспертиза установила, что это не так.

Но уголовное дело поступило в прокуратуру уже через три года после ЧП — 18 марта 2019 года. И обвинение в совершении служебного подлога с директора предприятия сняли — за истечением сроков давности. Это преступление относится «к категории не представляющих большой общественной опасности, за которое срок давности для привлечения к уголовной ответственности составляет 2 года», сообщили в прокуратуре.

Сейчас директора предприятия обвиняют в том, что он не обеспечил безопасную работу за шипорезным станком, на котором получила травму Ольга, не организовал с ней инструктажа по технике безопасности, обучение и стажировку, при этом допустил ее к самостоятельной работе на деревообрабатывающем оборудовании без соответствующей квалификации и разряда.

Судебные слушания по этому делу начались 22 апреля. Однако в первый же день судья объявил перерыв в процессе — до 2 мая, так как Радевич заявил: он не получил документ о том, что дело передали в суд.

У Ольги Витковской на суде нет защитника: женщина пока не работает и не может оплатить его услуги.

 
Теги: Витебск
 
 
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Накануне, 30 апреля, генпрокурор Александр Конюк провел на ОАО «Витебскмясомолпром» прием граждан, на который пригласили и Ольгу.
 
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