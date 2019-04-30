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Сельчане почти 10 лет просят заасфальтировать 200 метров дороги, чтобы их дома не заносило пылью

01.05.2019 11:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще в 1990-х годах в деревне Вороны Витебского района расширяли дорогу, ведущую в соседнее Поддубье, и засыпали асфальт на небольшом участке трассы. Все это время люди, чьи дома расположены у дороги, вынуждены дышать пылью.


В 2010 году около десяти жителей Ворон обратились в Витебский райисполком с просьбой заасфальтировать эту дорогу. Однако получили ответ, что денег хватает только на ремонт аварийных дорог и мостов, эксплуатация которых создает угрозу жизни людей.

В ответе, полученном в начале 2015 года из «Витебскоблдорстроя», говорится, что для асфальтирования этой дороги необходим капитальный ремонт, а с изготовлением проектно-сметной документации он обойдется в 2 миллиарда неденоминированных рублей.

Из почти 10-летней переписки с чиновниками сельчане поняли, что в ближайшие годы асфальтировать участок дороги не собираются.

Поблизости с Воронами строится коттеджный поселок, и, по словам жителей, ситуация с экологией сильно ухудшилась. По дороге мимо их домов постоянно ездят грузовики со стройматериалами. Тяжелая техника, естественно, поднимает еще больше пыли, чем легковые авто.

Жители окрестных домов хотят, чтобы заасфальтировали хотя бы 200-метровый участок дороги — по сути, это улица, вдоль которой стоят их дома. В ближайшее время они намерены провести замеры содержания твердых частиц в воздухе, которым вынуждены дышать.

 
 
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Еще в 1990-х годах в деревне Вороны Витебского района расширяли дорогу, ведущую в Поддубье, и засыпали здесь асфальт. Все это время люди, чьи дома расположены у дороги,...
 
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