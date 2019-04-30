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ФПБ выступает за постепенную и продуманную модернизацию предприятий
01.05.2019 12:06 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Михаил Орда. Фото ФПБ
1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси выступает за постепенную и продуманную модернизацию предприятий, заявил журналистам председатель федерации Михаил Орда, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы против различных шоковых мер и способов решения экономических проблем, потому что это красиво в теории, а на практике приводит прежде всего к безработице. Этого не должно быть. Мы выступаем за то, что если есть какие-то реформы, какая-то модернизация, чтобы она была продуманной. Главное в этом вопросе: что будет с людьми. Если закрывается предприятие, у человека не будет работы, заработка", - отметил Михаил Орда.
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1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси выступает за постепенную и продуманную модернизацию предприятий, заявил журналистам председатель...
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