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ФПБ выступает за постепенную и продуманную модернизацию предприятий

01.05.2019 12:06 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ФПБ выступает за постепенную и продуманную модернизацию предприятий
Михаил Орда. Фото ФПБ

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси выступает за постепенную и продуманную модернизацию предприятий, заявил журналистам председатель федерации Михаил Орда, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы против различных шоковых мер и способов решения экономических проблем, потому что это красиво в теории, а на практике приводит прежде всего к безработице. Этого не должно быть. Мы выступаем за то, что если есть какие-то реформы, какая-то модернизация, чтобы она была продуманной. Главное в этом вопросе: что будет с людьми. Если закрывается предприятие, у человека не будет работы, заработка", - отметил Михаил Орда.

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Теги: Минск
 
 
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1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси выступает за постепенную и продуманную модернизацию предприятий, заявил журналистам председатель...
 
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