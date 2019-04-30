|
Стало известно, где в Пинске будут установлены детские игровые площадки от «Сочного дворика»
01.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Всего жители 9 городов прислали 988 заявок на участие в конкурсе на установку детских игровых комплексов.
Конкурсанты креативно подошли к участию: готовили костюмы, выходили танцевать, придумывали рифмы и рассказывали о своих дворах. По итогам конкурса представители бренда «Сочный», совместно с городскими властями выбрали по два двора в каждом городе, где будут установлены новые игровые комплексы.
Дворы победителей были выбраны по ряду причин: креативность заявки на участие, оснащенность двора и количество проживающих в округе детей, а также возможность установки детской площадки в связи с проведенными коммуникации на территории.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)