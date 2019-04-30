Стало известно, где в Пинске будут установлены детские игровые площадки от «Сочного дворика»

Источник материала: Полесская правда



Организаторы проекта «Сочный дворик» определили победителей конкурса, который проходил в Бобруйске, Барановичах, Борисове, Пинске, Орше, Мозыре, Солигорске, Лиде и Новополоцке. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили организаторы.

Всего жители 9 городов прислали 988 заявок на участие в конкурсе на установку детских игровых комплексов.

Конкурсанты креативно подошли к участию: готовили костюмы, выходили танцевать, придумывали рифмы и рассказывали о своих дворах. По итогам конкурса представители бренда «Сочный», совместно с городскими властями выбрали по два двора в каждом городе, где будут установлены новые игровые комплексы.

В Пинске победителями стали дворы по ул. Ильина, 17 и ул. Советской, 27. Также, по условиям конкурса, такая же площадка появится в городском парке культуры и отдыха.

Дворы победителей были выбраны по ряду причин: креативность заявки на участие, оснащенность двора и количество проживающих в округе детей, а также возможность установки детской площадки в связи с проведенными коммуникации на территории.