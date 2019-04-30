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velcom | A1 запустил для ветеранов Великой Отечественной войны специальный тарифный план «Победа»

01.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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velcom | A1 запустил для ветеранов Великой Отечественной войны специальный тарифный план «Победа»
В канун Дня Победы velcom | A1 запустил для ветеранов Великой Отечественной войны специальный тарифный план «Победа», абонентская плата которого составит 1 рубль в месяц.

В рамках тарифного плана ветераны смогут без ограничений общаться со своими родными и близкими внутри сети. Кроме этого, в пакет услуг включены 500 МБ интернет-трафика и 100 SMS. 

Подключить тарифный план «Победа» либо осуществить смену действующего тарифного плана можно в любом фирменном центре продаж и обслуживания velcom | A1.

При оформлении необходимо предъявить паспорт и ветеранское удостоверение участника ВОВ, при этом на одно удостоверение может быть оформлен только один номер тарифа «Победа».

Подробнее о тарифе и подключении – на сайте компании, в фирменных центрах продаж и обслуживания velcom | A1, а также по телефонам справочно-информационной службы:

  • с мобильного телефона – 411 (звонок в сети velcom бесплатный);
  • с мобильного телефона – 7100 (звонок платный);
  • со стационарного телефона – 8 (017) 330-30-30.

Акции, приуроченные ко Дню Победы, проведут также оператор сотовой связи МТС и компания «Белтелеком».

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