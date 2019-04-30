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velcom | A1 запустил для ветеранов Великой Отечественной войны специальный тарифный план «Победа»
01.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Подключить тарифный план «Победа» либо осуществить смену действующего тарифного плана можно в любом фирменном центре продаж и обслуживания velcom | A1.
Подробнее о тарифе и подключении – на сайте компании, в фирменных центрах продаж и обслуживания velcom | A1, а также по телефонам справочно-информационной службы:
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