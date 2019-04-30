Бесплатные звонки по Беларуси ветеранам Великой Отечественной войны подарит «Белтелеком» 9 мая

Источник материала: Полесская правда



Традиционно ко Дню Победы компания «Белтелеком» проводит акцию для ветеранов Великой Отечественной войны.

«Белтелеком» предоставит бесплатные междугородные звонки по Республике Беларусь в период c 00.00 до 24.00 9 мая автоматическим способом или с помощью телефониста с квартирных телефонов, абонентами которых являются:

Герои Советского Союза;

полные кавалеры ордена Славы;

инвалиды Великой Отечественной войны;

участники Великой Отечественной войны;

лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах;

лица, награжденные орденами и (или) медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;

лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;

члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;

лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденные медалью «За оборону Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий, достигшие общеустановленного пенсионного возраста.

Чтобы осуществить бесплатный звонок, нужно набрать номер вызываемого абонента самостоятельно или заказать телефонный разговор с квартирного телефона с помощью телефониста. Заказать бесплатный междугородный телефонный разговор с 00.00 до 24.00 9 мая жители Брестской области могут по телефону 8-18.

Справки по предоставлению бесплатных междугородных телефонных разговоров предоставляются по телефону единой справочно-информационной службы 153.

В «Белтелекоме» подчеркнули, что условия акции не распространяются на разговоры с абонентами сотовых подвижных сетей, на доступ в сеть Интернет и пользование платными справочно-информационными службами, организованными по междугородному принципу.