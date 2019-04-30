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Бесплатные звонки по Беларуси ветеранам Великой Отечественной войны подарит «Белтелеком» 9 мая

01.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Бесплатные звонки по Беларуси ветеранам Великой Отечественной войны подарит «Белтелеком» 9 мая
Традиционно ко Дню Победы компания «Белтелеком» проводит акцию для ветеранов Великой Отечественной войны.

«Белтелеком» предоставит бесплатные междугородные звонки по Республике Беларусь в период c 00.00 до 24.00 9 мая автоматическим способом или с помощью телефониста с квартирных телефонов, абонентами которых являются:

  • Герои Советского Союза;
  • полные кавалеры  ордена Славы;
  • инвалиды Великой Отечественной войны;
  • участники Великой Отечественной войны;
  • лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах;
  • лица, награжденные орденами и (или) медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
  • лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;
  • члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;
  • лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденные медалью «За оборону Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
  • инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий, достигшие общеустановленного пенсионного возраста.

Чтобы осуществить бесплатный звонок, нужно набрать номер вызываемого абонента самостоятельно или заказать телефонный разговор с квартирного телефона с помощью телефониста. Заказать бесплатный междугородный телефонный разговор с 00.00 до 24.00 9 мая жители Брестской области могут по телефону 8-18.

Справки по предоставлению бесплатных междугородных телефонных разговоров предоставляются по телефону единой справочно-информационной службы 153.

В «Белтелекоме» подчеркнули, что условия акции не распространяются на разговоры с абонентами сотовых подвижных сетей, на доступ в сеть Интернет и пользование платными справочно-информационными службами, организованными по междугородному принципу. 

Акции, приуроченные ко Дню Победы, проведут операторы сотовой связи МТС и velcom | A1.

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