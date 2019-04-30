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Фоторепортаж: Будакошелевщина празднует Первомай (будет дополнено)

01.05.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Сегодня в Беларуси и других странах постсоветского пространства отмечается 1 Мая — Праздник весны и труда. Массовые гуляния по этому поводу развернулись по всей стране. Не стала исключением и Будакошелевщина.

Старт праздничным мероприятиям был дан в 11 утра массовым велопробегом, участие в котором приняли более 200 человек, в том числе представители руководства района, районных общественных объединений и организаций: РОО «Белая Русь», Федерации профсоюзов, БРСМ, трудовых коллективов предприятий и организаций, а также почитатели здорового образа жизни.

Фоторепортаж: Будакошелевщина празднует Первомай (будет дополнено)
Фоторепортаж: Будакошелевщина празднует Первомай (будет дополнено)
Фоторепортаж: Будакошелевщина празднует Первомай (будет дополнено)
Фоторепортаж: Будакошелевщина празднует Первомай (будет дополнено)
Фоторепортаж: Будакошелевщина празднует Первомай (будет дополнено)
Фоторепортаж: Будакошелевщина празднует Первомай (будет дополнено)
Фоторепортаж: Будакошелевщина празднует Первомай (будет дополнено)
Фоторепортаж: Будакошелевщина празднует Первомай (будет дополнено)
Фоторепортаж: Будакошелевщина празднует Первомай (будет дополнено)
Фоторепортаж: Будакошелевщина празднует Первомай (будет дополнено)
Фоторепортаж: Будакошелевщина празднует Первомай (будет дополнено)
Фоторепортаж: Будакошелевщина празднует Первомай (будет дополнено)
Фоторепортаж: Будакошелевщина празднует Первомай (будет дополнено)
Фоторепортаж: Будакошелевщина празднует Первомай (будет дополнено)
Фоторепортаж: Будакошелевщина празднует Первомай (будет дополнено)
Фоторепортаж: Будакошелевщина празднует Первомай (будет дополнено)
Фоторепортаж: Будакошелевщина празднует Первомай (будет дополнено)
Фоторепортаж: Будакошелевщина празднует Первомай (будет дополнено)
Фоторепортаж: Будакошелевщина празднует Первомай (будет дополнено)
Фоторепортаж: Будакошелевщина празднует Первомай (будет дополнено)
Фоторепортаж: Будакошелевщина празднует Первомай (будет дополнено)
Фоторепортаж: Будакошелевщина празднует Первомай (будет дополнено)
Фоторепортаж: Будакошелевщина празднует Первомай (будет дополнено)
Фоторепортаж: Будакошелевщина празднует Первомай (будет дополнено)
Фоторепортаж: Будакошелевщина празднует Первомай (будет дополнено)

Продолжится праздничная программа во второй половине дня: в 16.30 состоится торжественное открытие фонтана в городском сквере, в 17.00 в центральном районном доме культуры пройдет торжественное чествование рабочих династий и активистов профсоюзного движения, посвященное 115-й годовщине Федерации профсоюзов Беларуси, а завершит программу праздничный концерт молодых исполнителей и коллектив Будакошелевщины «Этот цветущий май».

 
 
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Сегодня в Беларуси и других странах постсоветского пространства отмечается 1 Мая - Праздник весны и труда. Массовые гуляния по этому поводу...
 
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