ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отметили лучших

01.05.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

 

В конкурсной программе нынешнего слета были соревнования по оказанию медицинской помощи, фигурному вождению велосипеда, умению ориентироваться в автогородке, внимательности, рисованию, и, конечно же, основам безопасных дорог – Правилам дорожного движения. В состязаниях принимали участие ребята в возрасте от 10 до 15 лет.

Перед вручением заветных дипломов и кубков на экране гостям продемонстрировали небольшой ролик, который ребята из пресс-центра НДЦ «Зубренок» подготовили в один из дней состязаний.

Церемония награждения началась с чествования самых маленьких участников – Алексея Азарко из Несвижского района и Виктории Ромейко из Столбцовского района. Сотрудник отдела организационно-методического сопровождения молодежных инициатив Минского областного института развития образования Юлия Мороз вручила детям подарки.

Для награждения победителей в творческом конкурсе «Газета» на тему «50 лет «Зубренку» на сцену пригласили руководителя редакции издательства «Аверсев» Наталью Чернушевич. Жюри очень впечатлили газеты, нарисованные ребятами. Команде Березинского района присудили 3 место, 2 место оказалось у Крупского района. А самая лучшая художественная работа получилась у команды Жодино.

В конкурсе «Агитационно-художественное представление» 3 место получила команда Молодечненского района, 2 место – Смолевичский район. И своим ярким выступлением покорили сердца жюри ребята из Несвижского района.

Заместитель начальника межрайонно-экзаменационного отдела ГАИ УВД Минского облисполкома Олег Тюрин вручил призы и подарки победителям в конкурсе на знание ПДД Константину Бродко и Ирине Коробченко. Ребята представляли Смолевичский район.

Звание самых внимательных участников дорожного движения присудили Егору Гляцевичу из Борисовского района и Софии Говорушко из Смолевичский района. Подарки им вручал заместитель председателя правления общественного объединения «Содействие безопасности дорожного движения» Анатолий Станютко.

Виртуозное владение двухколесным транспортным средством в конкурсе «Фигурное вождение велосипеда» продемонстрировали Кирилл Пальчик из Клецкого района, который прошел трассу за 43 секунды, и Ирина Коробченко из Смолевичского района с результатом 40 секунд. Для награждения победителей в личном зачете на сцену пригласили начальника отделения по агитации и пропаганде Госавтоинспекции Минской области майора милиции Андрея Гладкого.

Один из самых интересных конкурсов – «Вождение велосипеда в условиях, аналогичных реальному дорожному движению». Собранность, целеустремленность, сосредоточенность, выдержку в этом конкурсе продемонстрировали Игорь Евдокимов, представивший Копыльский район,а также Анастасия Мисевич из Вилейского района.

Экзамен «Оказание первой доврачебной помощи» проводился по билетам. Лучшими стали Винсент Миранович из Логойского района и Ангелина Причинец из Столбцовского района.

По итогам трех соревновательных дней 3 место заняла команда ЮИД СШ №3 г. Клецка. Команда ЮИД СШ №3 г. Несвижа – 2 место. А победителем 47-го областного слета юных инспекторов движения стала команда СШ №2 г. Смолевичи. Ребята представят Минскую область на республиканском слете ЮИД в мае. Сотрудники ГАИ вручили детям кубки, медали, дипломы и подарки. Мероприятие завершилось памятным фотографированием.

 УГАИ УВД Минского облисполкома

https://minobl.mvd.gov.by/ru/news/256

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В большом актовом зале НДOOЦ «Зубренок» прошло торжественное закрытие 47-го Минского областного слета юных инспекторов Минской области. В течение трех дней команды...
 
Новости дня
Новости общества
 
ФПБ выступает за постепенную и продуманную модернизацию предприятий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика