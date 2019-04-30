Отметили лучших

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В конкурсной программе нынешнего слета были соревнования по оказанию медицинской помощи, фигурному вождению велосипеда, умению ориентироваться в автогородке, внимательности, рисованию, и, конечно же, основам безопасных дорог – Правилам дорожного движения. В состязаниях принимали участие ребята в возрасте от 10 до 15 лет.

Перед вручением заветных дипломов и кубков на экране гостям продемонстрировали небольшой ролик, который ребята из пресс-центра НДЦ «Зубренок» подготовили в один из дней состязаний.

Церемония награждения началась с чествования самых маленьких участников – Алексея Азарко из Несвижского района и Виктории Ромейко из Столбцовского района. Сотрудник отдела организационно-методического сопровождения молодежных инициатив Минского областного института развития образования Юлия Мороз вручила детям подарки.

Для награждения победителей в творческом конкурсе «Газета» на тему «50 лет «Зубренку» на сцену пригласили руководителя редакции издательства «Аверсев» Наталью Чернушевич. Жюри очень впечатлили газеты, нарисованные ребятами. Команде Березинского района присудили 3 место, 2 место оказалось у Крупского района. А самая лучшая художественная работа получилась у команды Жодино.

В конкурсе «Агитационно-художественное представление» 3 место получила команда Молодечненского района, 2 место – Смолевичский район. И своим ярким выступлением покорили сердца жюри ребята из Несвижского района.

Заместитель начальника межрайонно-экзаменационного отдела ГАИ УВД Минского облисполкома Олег Тюрин вручил призы и подарки победителям в конкурсе на знание ПДД Константину Бродко и Ирине Коробченко. Ребята представляли Смолевичский район.

Звание самых внимательных участников дорожного движения присудили Егору Гляцевичу из Борисовского района и Софии Говорушко из Смолевичский района. Подарки им вручал заместитель председателя правления общественного объединения «Содействие безопасности дорожного движения» Анатолий Станютко.

Виртуозное владение двухколесным транспортным средством в конкурсе «Фигурное вождение велосипеда» продемонстрировали Кирилл Пальчик из Клецкого района, который прошел трассу за 43 секунды, и Ирина Коробченко из Смолевичского района с результатом 40 секунд. Для награждения победителей в личном зачете на сцену пригласили начальника отделения по агитации и пропаганде Госавтоинспекции Минской области майора милиции Андрея Гладкого.

Один из самых интересных конкурсов – «Вождение велосипеда в условиях, аналогичных реальному дорожному движению». Собранность, целеустремленность, сосредоточенность, выдержку в этом конкурсе продемонстрировали Игорь Евдокимов, представивший Копыльский район,а также Анастасия Мисевич из Вилейского района.

Экзамен «Оказание первой доврачебной помощи» проводился по билетам. Лучшими стали Винсент Миранович из Логойского района и Ангелина Причинец из Столбцовского района.

По итогам трех соревновательных дней 3 место заняла команда ЮИД СШ №3 г. Клецка. Команда ЮИД СШ №3 г. Несвижа – 2 место. А победителем 47-го областного слета юных инспекторов движения стала команда СШ №2 г. Смолевичи. Ребята представят Минскую область на республиканском слете ЮИД в мае. Сотрудники ГАИ вручили детям кубки, медали, дипломы и подарки. Мероприятие завершилось памятным фотографированием.

УГАИ УВД Минского облисполкома