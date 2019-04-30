Хуткасны или скоростной? На каком языке должны быть дорожные надписи и что об этом говорит закон

Источник материала: Tut.by

Не так давно на трассе Минск — Витебск на придорожном информационном табло надпись о соблюдении скорости перевели с белорусского на русский язык. По поводу вывески высказывался и Александр Лукашенко. По его мнению, половина людей просто не понимают версию на белорусском языке — «Выконвай хуткасны рэжым». Какие законы регулируют вопрос языка на таких придорожных вывесках и на каком языке в Беларуси большинство придорожных конструкций?



Фото: Глеб Малофеев

Игорь Копылов, директор Института языкознания имени Якуба Коласа, говорит, что в стране нет специального закона, который строго определяет, на каком именно языке должна быть информация на вывесках у дороги.

— Дорога не является географическим объектом. В таком случае нужно смотреть закон «О языках», и по нему вывеска может быть или на русском языке, или на белорусском.

На каком именно языке — решают дорожные службы:

— У них есть свои ГОСТы и стандарты, распоряжения.

В Беларуси есть закон «О наименованиях географических объектов». И вот по нему, действительно, названия географическим объектам с ноября 2010 года присваиваются на белорусском языке. К географическим объектам относятся те же названия улиц и остановок, населенных пунктов. Вывеска на дороге, напомним, не географический объект.

По этому закону улице дают наименование на белорусском языке, затем его с помощью транслитерации передают на русском языке. То есть если улица называется «Чыгуначная», то в русской транслитерации она будет звучать — «Чигуначная», а не «Железнодорожная».

— Если раньше, до ноября 2010 года, у нас на белорусском языке могло быть «Чыгуначная», а на русском «Железнодорожная». Эти названия сохраняются и сейчас. А если мы решили назвать улицу после ноября 2010 года — «Жасминовая», то по закону она должна быть «Язмінавая» и «Язминовая» остается по-русски.

Эксперт пояснил, что транслитерация происходит на основании инструкции, которую разработало Госкомимущество. При этом орфографические нормы русского языка должны соблюдаться.

На русском языке чаще всего заказывает дорожные таблички Минск и Минская область

В Беларуси чаще всего информационно-указательные знаки и таблички у дорог делают на белорусском языке — примерно 70%. Об этом TUT.BY рассказал специалист отдела продаж ЗАО «Фабрика знаков» Иван Поляк. Эта компания — крупный производитель дорожных знаков, указателей и табличек.

По словам Ивана Поляка, организации из Гродненской и Могилевской областей в 2018—2019 годах заказывали практически все свои знаки и вывески именно на белорусском языке. Для Витебской области на белорусском языке делали около 70% заказов, столько же для дорожных организаций Брестской области. С «Бреставтодором» в Брестской области «Фабрика знаков» в данный момент не сотрудничает, но работает с другими дорожными организациями.

На русском языке чаще всего заказывают указатели и таблички в Минске и Минской области. На предприятии для столичного региона делают примерно 50% знаков и вывесок на русском и столько же на белорусском языке. Основными заказчиками работ на русском языке являются садовые товарищества и агроусадьбы, которые заказывают для себя указатели направления, а затем их устанавливают у дорог.

В 2017 году, когда «Фабрика знаков» работала с «Гомельавтодором», они тоже в основном заказывали указатели на белорусском языке.

Собеседник обращает внимание, что есть некоторые знаки, которые по СТБ 1140 предпочтительнее делать на белорусском языке, но разрешено на белорусском и русском. Это знаки «Достопримечательность», «Предварительный указатель направлений», «Указатель направления» и «Указатель направлений», «Указатель расстояний», «Схема объезда», а также таблички с указанием дней недели, времени действия и ограничения продолжительности стоянки.