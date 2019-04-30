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Высохшие лягушки и остовы деревьев. Как выглядят Ольманские болота после пожара
01.05.2019 14:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Почти четыре дня потребовалось лесникам и спасателям, чтобы
На Ольманские болота после пожара отправился координатор программы Франкфуртского зоологического общества, автор интерактивного проекта vouk.by, бывший директор «Аховы птушак Бацькаўшчыны» и эколог Виктор Фенчук. Он поделился снимками последствий пожара.
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Почти четыре дня потребовалось лесникам и спасателям, чтобы потушить пожар на Ольманских болотах. Фотографии, как люди боролись с огнем впечатлили многих. Снимки,...
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