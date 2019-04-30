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Высохшие лягушки и остовы деревьев. Как выглядят Ольманские болота после пожара

01.05.2019 14:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Почти четыре дня потребовалось лесникам и спасателям, чтобы потушить пожар на Ольманских болотах. Фотографии, как люди боролись с огнем впечатлили многих. Снимки, на которых зафиксированы последствия пожара, запомнятся не меньше.

Фото: Виктор Фенчук


На Ольманские болота после пожара отправился координатор программы Франкфуртского зоологического общества, автор интерактивного проекта vouk.by, бывший директор «Аховы птушак Бацькаўшчыны» и эколог Виктор Фенчук. Он поделился снимками последствий пожара.


Машина с помпой и запасом воды оставлена «на всякий пожарный».

Это сгорели уже срубленные ранее деревья.

Осоковое болото сгорело, но из кочек уже начинают пробиваться молодые побеги.

От мелких веток остались лишь следы на песке.

Барсук уже освежил один из выходов на своем поселении.

Склады древесины горели так, что песок вокруг так и остался с красноватым оттенком — как будто он все еще раскален.

В некоторых местах минерализованные полосы остановили огонь.

Молодые посадки сосны обгорели и погибли.

На выгоревшем низинном болоте погибли все лягушки. Они очень мокрые и не могли сгореть, поэтому высохли. Мы нашли полтора десятка — и все они все двигались в одном направлении.




Жизнь продолжается — сквозь пропекшуюся землю пробивается зелень.

Сгоревшие муравейники выглядят примерно, как этот. Центр зачастую еще тлеет, а по краям уже активно строятся новые ходы.

Насекомое выжило потому, что пряталось под лягушкой. Когда ее тельце взяли в руку, он быстро переполз ей на спину — выжил, молодец.

Несмотря на то, что пожар потушен, некоторые деревья тлеют. Их срубают и гасят огонь.
 
 
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Почти четыре дня потребовалось лесникам и спасателям, чтобы потушить пожар на Ольманских болотах. Фотографии, как люди боролись с огнем впечатлили многих. Снимки,...
 
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