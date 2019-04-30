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С праздником труда! Поздравление Гродненского областного и Гродненского городского исполнительных комитетов, Гродненского областного и Гродненского городского Советов депутатов

01.05.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

С праздником труда! Поздравление Гродненского областного и Гродненского городского исполнительных комитетов, Гродненского областного и Гродненского городского Советов депутатов

С Первомаем у нас связываются важные человеческие ценности: свобода и справедливость, сплоченность и оптимизм. Этот праздник отражает стремление людей жить в мире и трудиться ради благополучия, ради счастья. Мы прославляем мирный созидательный труд, ответственность и профессионализм.

На Гродненщине люди умеют хорошо работать. Выражаем глубокую признательность всем, кто повседневно выпускает качественную продукцию, осваивает современные технологии, растит хлеб, учит и воспитывает молодое поколение, обеспечивает общественный порядок, создает культурные ценности, заботится о здоровье людей.

Желаем крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия всем, кто своим трудолюбием и усердием способствует укреплению нашей Родины. Бодрости Вам, удачи и отличного весеннего настроения!

Областной и Гродненский городской исполнительные комитеты

Областной и Гродненский городской Советы депутатов

 
 
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С Первомаем у нас связываются важные человеческие ценности: свобода и справедливость, сплоченность и оптимизм. Этот праздник отражает стремление людей жить
 
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