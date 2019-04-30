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Сморгонщина празднует День труда

01.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

1 мая в День Труда на площадке летнего амфитеатра прошло чествование лучших работников нашего района. 

1 мая в День Труда на площадке летнего амфитеатра прошло чествование лучших работников нашего района. Среди них и опытные специалисты, и те, кто пришел в профессию относительно недавно. Были представители трудовых династий. Как отметил председатель Сморгонского районного объединения профсоюзов Викентий Найдич, вручать в этот день памятные подарки было особенно приятно, ведь в 2019 году профсоюзам Беларуси исполняется 115 лет. На празднике впервые в качестве председателя районного Совета депутатов присутствовал Сергей Куденьчук. Чудесные музыкальные номера подарили зрителям артисты районного Центра культуры.

Сморгонщина празднует День труда

Сморгонщина празднует День труда

Сморгонщина празднует День труда

Сморгонщина празднует День труда

Сморгонщина празднует День труда

Сморгонщина празднует День труда

Сморгонщина празднует День труда

Сморгонщина празднует День труда

Сморгонщина празднует День труда

Сморгонщина празднует День труда

Сморгонщина празднует День труда

Сморгонщина празднует День труда

Сморгонщина празднует День труда

Сморгонщина празднует День труда

Виолетта ВОЙТКО.

Фото автора.

 
 
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1 мая в День Труда на площадке летнего амфитеатра прошло чествование лучших работников нашего района. 
 
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