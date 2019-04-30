Сморгонщина празднует День труда

Источник материала: Светлы шлях

1 мая в День Труда на площадке летнего амфитеатра прошло чествование лучших работников нашего района.

1 мая в День Труда на площадке летнего амфитеатра прошло чествование лучших работников нашего района. Среди них и опытные специалисты, и те, кто пришел в профессию относительно недавно. Были представители трудовых династий. Как отметил председатель Сморгонского районного объединения профсоюзов Викентий Найдич, вручать в этот день памятные подарки было особенно приятно, ведь в 2019 году профсоюзам Беларуси исполняется 115 лет. На празднике впервые в качестве председателя районного Совета депутатов присутствовал Сергей Куденьчук. Чудесные музыкальные номера подарили зрителям артисты районного Центра культуры.

























































Виолетта ВОЙТКО.

Фото автора.