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В Витебске проходит конкурс на лучшего озеленителя двора. Победителю - приз

01.05.2019 15:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Городская инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды объявила конкурс на лучшего озеленителя двора. В нем могут принять участие все желающие, пишут «Витьбичи».

Участникам конкурса предлагают посадить деревья, декоративные кусты, цветы. Это можно сделать не только в своем дворе, но и, например, рядом с домом, ближайшей школой или детсадом.

Организаторы обращают внимание, что посадки нельзя делать над проходящими под землей сетями и коммуникациями.

Победитель конкурса получит приз.

Конкурс пройдет до 15 мая. Дополнительная информация — по телефону: 8 0212 42−65−60.

 
 
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Участникам конкурса предлагают посадить деревья, декоративные кусты, цветы.
 
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