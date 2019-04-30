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В Витебске проходит конкурс на лучшего озеленителя двора. Победителю - приз
01.05.2019 15:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Городская инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды объявила конкурс на лучшего озеленителя двора. В нем могут принять участие все желающие,
Участникам конкурса предлагают посадить деревья, декоративные кусты, цветы. Это можно сделать не только в своем дворе, но и, например, рядом с домом, ближайшей школой или детсадом.
Организаторы обращают внимание, что посадки нельзя делать над проходящими под землей сетями и коммуникациями.
Победитель конкурса получит приз.
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Участникам конкурса предлагают посадить деревья, декоративные кусты, цветы.
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