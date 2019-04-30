В Витебске проходит конкурс на лучшего озеленителя двора. Победителю - приз

Источник материала: Tut.by

Городская инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды объявила конкурс на лучшего озеленителя двора. В нем могут принять участие все желающие, пишут «Витьбичи».

Участникам конкурса предлагают посадить деревья, декоративные кусты, цветы. Это можно сделать не только в своем дворе, но и, например, рядом с домом, ближайшей школой или детсадом.

Организаторы обращают внимание, что посадки нельзя делать над проходящими под землей сетями и коммуникациями.

Победитель конкурса получит приз.

Конкурс пройдет до 15 мая. Дополнительная информация — по телефону: 8 0212 42−65−60.