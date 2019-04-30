Не сорите, если хотите, чтобы было чисто

Источник материала: Радзiма





Ухаживать за могилами умерших родственников — прямая обязанность живущих. Ежегодно весной, особенно перед Радуницей, люди приходят на кладбища убрать скопившийся за зиму мусор на могилках, поправить и подкрасить ограду, выбросить старые цветы. К сожалению, создав чистоту внутри, не все граждане считают нужным позаботиться о порядке снаружи кладбищ, выбрасывая мусор, где кому вздумается.

С 15 по 19 апреля санитарная и экологическая службы проверили кладбища на территориях всех шести сельсоветов района. Основными недостатками, которые во время объездов отмечали главный санитарный врач района Тимур Рязанов, начальник райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Леонид Василевский, помощники врача-гигиениста райЦГЭ Татьяна Жуковская и Ирина Никитина, были несвоевременный вывоз мусора с площадок временного складирования отходов, отсутствие твердого покрытия площадок, замусоренность (ритуальной атрибутикой, ветками, мелким бытовым мусором) прилегающих к кладбищам территорий, требующие ремонтов ограждения.

На территории района расположено 76 сельских кладбищ, и ни одно из них не должно оставаться без внимания, отмечает Тимур Рязанов. Благоустройство сельских кладбищ обсуждалось на заседании районного штаба по благоустройству, информация о выявленных нарушениях донесена до председателей сельисполкомов. К порядку на погостах несомненно должна приложить руку местная власть, считает главный санитарный врач района, но и сами жители не должны оставаться в стороне от общего дела и для начала хотя бы выносить мусор в отведенные для этого места.

Работы по наведению порядка на сельских кладбищах активизировались весной. В зоне ответственности одного сельисполкома, а значит и председателя, порядка 10—15 погостов, рассказал председатель районного Совета депутатов Геннадий Липский. Вывезти мусор с контейнерных площадок, отремонтировать ограждение, скосить траву, ликвидировать несанкционированные свалки, спилить аварийные деревья, подвезти желтый песок — основные задачи сельских Советов в данном направлении. При этом нужно регулярно осматривать кладбища, договариваться и находить технику, денежные средства и специалистов, организовывать субботники и привлекать к участию в наведении порядка на погостах сельчан. С техникой сельским Советам помогают местные сельхозпредприятия, дорожники и фермеры, отмечает Геннадий Липский. Проявляют инициативу и местные жители, дружно выходя на субботники по благоустройству. К сожалению, это происходит не так часто и не везде, как хотелось бы. Непростой и недешевой процедурой, подчеркивает председатель районного Совета депутатов, является удаление аварийных деревьев внутри кладбища. В данном случае местная власть пользуется услугами альпинистов. В этом году было спилено порядка 30 таких деревьев. Несомненно, работы по наведению порядка на скорбных объектах продолжаются, поддерживать чистоту на кладбищах сельским Советам придется и после Радуницы. Хотелось бы, чтобы всем нам хватило сознательности, личной культуры и сил навести порядок в местах, где всегда должно быть тихо, спокойно и чисто.

Анна АВТУХОВА

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