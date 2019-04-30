Источник материала: БелТА

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Техническое оборудование к церемонии открытия ІІ Европейских игр на стадионе "Динамо" начнут монтировать 15 мая, сообщил журналистам министр культуры Юрий Бондарь, передает корреспондент БЕЛТА.

"Приступаем к финальной фазе подготовки церемонии с 15 мая: начинаем монтировать сложное техническое оборудование на стадионе "Динамо". Это тысячи световых приборов, километры коммуникационных сетей, сложные пиротехнические системы. Все это позволит сделать наше шоу красочным, незабываемым", - сказал Юрий Бондарь.

Будут задействованы тысячи артистов. Хореографические коллективы усиленно репетируют на отдельных площадках. Сводные репетиции на стадионе пройдут по утвержденному графику. Формируется визуальный и музыкальный контент. В церемонии открытия прозвучит музыка белорусских композиторов. "Это будет уникальный контент, который создается исключительно для данного шоу, для церемонии открытия и закрытия Европейских игр", - сказал министр.

По его словам, шоу будет масштабным. Его подготовка - очень ответственный момент для Министерства культуры, для всех людей, которые в этом задействованы. "Я думаю, что всем очень понравится та работа, которую мы проделали", - добавил министр.

Культурные мероприятия, которые будут проходить в рамках Европейских игр, уже скоро начнутся. Буквально 12 мая в Бресте начнет свой путь по Беларуси эстафета "Пламя мира". Факел мультиспортивного форума побывает во всех регионах: в Брестском - 12-17 мая, в Гродненском - 18-23 мая, в Витебском - 24-29 мая, в Могилевском - 30 мая - 4 июня, в Гомельском - 5-10 июня, в Минском - 11-16 июня. В Минске "Пламя мира" встретят 17 июня на площади Государственного флага.

В целом предстоящий период для Министерства культуры будет очень насыщенным. В частности, вскоре начинается череда праздничных мероприятий, которые будут посвящены Дню Победы. Концерты пройдут на главных площадках страны. Также запланированы праздничные мероприятия, приуроченные Дню Независимости Беларуси.

Юрий Бондарь сегодня принимает участие в праздничных мероприятиях в честь Праздника труда. "Мы все с детства помним этот прекрасный праздник - 1 Мая, праздник мира, труда, солидарности. Я очень рад, что в Беларуси сохранилась такая традиция, как проведение маевок, когда мы с нашими семьями приходим в знаковые места города", - сказал он.-0-